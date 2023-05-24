https://ria.ru/20230524/vyplaty-1873917097.html
Семьи погибших в зоне спецоперации спасателей получат выплаты
Семьи погибших в зоне спецоперации спасателей получат выплаты - РИА Новости, 24.05.2023
Семьи погибших в зоне спецоперации спасателей получат выплаты
Родные погибших в зоне спецоперации сотрудников МЧС получат выплаты в размере пять миллионов рублей, говорится в указе президента Владимира Путина,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:39
2023-05-24T17:39
2023-05-24T20:13
специальная военная операция на украине
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872425406_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_d3bdae6ffe7f2ef9a2ed1d081ee90fcc.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Родные погибших в зоне спецоперации сотрудников МЧС получат выплаты в размере пять миллионов рублей, говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации."В случае гибели (смерти) военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников МЧС <...> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пять миллионов рублей в равных долях", — сообщается в документе.В случае ранения пострадавшие получат по три миллиона рублей. В обоих случаях пособие будет разовым, уточняется в указе.Семьям военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, государство выплачивает единовременную компенсацию в размере семь миллионов 421 тысяча рублей, а также ежемесячное денежное пособие. Раненые получают по три миллиона рублей.
https://ria.ru/20230427/dopvyplaty-1868018435.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872425406_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b8a4d9d7bd999739a2f455050fa1bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Украина
Семьи погибших в зоне спецоперации спасателей получат выплаты
Путин установил выплаты семьям погибших в зоне спецоперации сотрудников МЧС