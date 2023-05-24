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Семьи погибших в зоне спецоперации спасателей получат выплаты

Семьи погибших в зоне спецоперации спасателей получат выплаты - РИА Новости, 24.05.2023

Семьи погибших в зоне спецоперации спасателей получат выплаты

Родные погибших в зоне спецоперации сотрудников МЧС получат выплаты в размере пять миллионов рублей, говорится в указе президента Владимира Путина,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:39

2023-05-24T17:39

2023-05-24T20:13

специальная военная операция на украине

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

украина

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Родные погибших в зоне спецоперации сотрудников МЧС получат выплаты в размере пять миллионов рублей, говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации."В случае гибели (смерти) военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников МЧС <...> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пять миллионов рублей в равных долях", — сообщается в документе.В случае ранения пострадавшие получат по три миллиона рублей. В обоих случаях пособие будет разовым, уточняется в указе.Семьям военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, государство выплачивает единовременную компенсацию в размере семь миллионов 421 тысяча рублей, а также ежемесячное денежное пособие. Раненые получают по три миллиона рублей.

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россия

украина

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина