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Семьи погибших в зоне спецоперации спасателей получат выплаты - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 24.05.2023 (обновлено: 20:13 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/vyplaty-1873917097.html
Семьи погибших в зоне спецоперации спасателей получат выплаты
Семьи погибших в зоне спецоперации спасателей получат выплаты - РИА Новости, 24.05.2023
Семьи погибших в зоне спецоперации спасателей получат выплаты
Родные погибших в зоне спецоперации сотрудников МЧС получат выплаты в размере пять миллионов рублей, говорится в указе президента Владимира Путина,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:39
2023-05-24T20:13
специальная военная операция на украине
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Родные погибших в зоне спецоперации сотрудников МЧС получат выплаты в размере пять миллионов рублей, говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации."В случае гибели (смерти) военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников МЧС &lt;...&gt; членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пять миллионов рублей в равных долях", — сообщается в документе.В случае ранения пострадавшие получат по три миллиона рублей. В обоих случаях пособие будет разовым, уточняется в указе.Семьям военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, государство выплачивает единовременную компенсацию в размере семь миллионов 421 тысяча рублей, а также ежемесячное денежное пособие. Раненые получают по три миллиона рублей.
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владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Украина
Семьи погибших в зоне спецоперации спасателей получат выплаты

Путин установил выплаты семьям погибших в зоне спецоперации сотрудников МЧС

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной охраны МЧС России возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ
Сотрудники пожарной охраны МЧС России возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники пожарной охраны МЧС России возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Родные погибших в зоне спецоперации сотрудников МЧС получат выплаты в размере пять миллионов рублей, говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации.
"В случае гибели (смерти) военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников МЧС <...> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пять миллионов рублей в равных долях", — сообщается в документе.
В случае ранения пострадавшие получат по три миллиона рублей. В обоих случаях пособие будет разовым, уточняется в указе.
Семьям военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, государство выплачивает единовременную компенсацию в размере семь миллионов 421 тысяча рублей, а также ежемесячное денежное пособие. Раненые получают по три миллиона рублей.
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