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Объем ВВП ЕАЭС сократился на 1,6 процента, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2023
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17:18 24.05.2023 (обновлено: 19:05 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/vvp-1873910815.html
Объем ВВП ЕАЭС сократился на 1,6 процента, заявил Путин
Объем ВВП ЕАЭС сократился на 1,6 процента, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2023
Объем ВВП ЕАЭС сократился на 1,6 процента, заявил Путин
Несмотря на кризис в мировой торговле, объем ВВП ЕАЭС сократился только на 1,6 процента, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании второго... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:18
2023-05-24T19:05
экономика
евразийский экономический союз
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Несмотря на кризис в мировой торговле, объем ВВП ЕАЭС сократился только на 1,6 процента, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума."Цифры говорят, как развивается экономика тех стран, которые следуют другим принципам развития взаимоотношений. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6 процента", — сказал он.Глава государства отметил, что, несмотря на прогнозы некоторых западных экспертов, обвальный сценарий российской экономики уже явно не произойдет.Президент напомнил, что в ведущих экономиках ЕС, "минус показывают эксперты на текущий год"."У нас сначала говорили плюс 0,7 процента, теперь уже 1,5, а может быть к двум процентам. И это очень о многом говорит", - добавил он.РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
https://ria.ru/20230524/finansy-1873911083.html
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экономика, евразийский экономический союз, владимир путин
Экономика, Евразийский экономический союз, Владимир Путин
Объем ВВП ЕАЭС сократился на 1,6 процента, заявил Путин

Владимир Путин заявил, что обвальный сценарий для российской экономики не произойдет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Несмотря на кризис в мировой торговле, объем ВВП ЕАЭС сократился только на 1,6 процента, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.
"Цифры говорят, как развивается экономика тех стран, которые следуют другим принципам развития взаимоотношений. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6 процента", — сказал он.
Глава государства отметил, что, несмотря на прогнозы некоторых западных экспертов, обвальный сценарий российской экономики уже явно не произойдет.
Президент напомнил, что в ведущих экономиках ЕС, "минус показывают эксперты на текущий год".
"У нас сначала говорили плюс 0,7 процента, теперь уже 1,5, а может быть к двум процентам. И это очень о многом говорит", - добавил он.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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ЭкономикаЕвразийский экономический союзВладимир Путин
 
 
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