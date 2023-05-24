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ВТБ расширяет круг вузов-партнеров по студенческим кейс-чемпионатам - РИА Новости, 24.05.2023
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14:00 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/vuzy-partnery-1873859320.html
ВТБ расширяет круг вузов-партнеров по студенческим кейс-чемпионатам
ВТБ расширяет круг вузов-партнеров по студенческим кейс-чемпионатам - РИА Новости, 24.05.2023
ВТБ расширяет круг вузов-партнеров по студенческим кейс-чемпионатам
ВТБ развивает сотрудничество с российскими университетами и расширяет круг вузов, студенты которых смогут принять участие в работе над реальными бизнес-задачами РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:00
2023-05-24T14:00
втб
россия
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. ВТБ развивает сотрудничество с российскими университетами и расширяет круг вузов, студенты которых смогут принять участие в работе над реальными бизнес-задачами банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.Запуск нового формата кейс-чемпионата "Лаборатория инноваций ВТБ" впервые успешно проведен на онлайн-платформе "ВТБ Образование" в межвузовском формате. В студенческом состязании приняли участие команды из Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ), Смоленского государственного университета спорта (СГУС) и Череповецкого госуниверситета (ЧГУ).На примере действующих проектов банка 28 команд-участников разрабатывали алгоритмы развития одной из экологических инициатив ВТБ – по восстановлению популяции зубров в Национальном парке "Смоленское Поозерье" и воссозданию лесов на территории России в рамках проекта "Подари лес другу!". Ряд идей, предложенных командами-финалистами Лаборатории руководителям экологических инициатив ВТБ, будут учтены в работе направлений банка."Вовлеченность студентов всех трех вузов в работу над кейсами в ходе Лаборатории подтвердила, что поколение зумеров серьезно озабочено будущим нашей планеты и проблемами устойчивого развития. Сегодняшние студенты требуют от будущих работодателей больше ответственности — социальной и экологической. Поэтому в гонке за таланты выиграют компании, меняющие корпоративные ценности под запросы молодежи", - приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ, директора ВШМ СПбГУ Ольги Дергуновой.Совместная со студентами работа над реальными бизнес-задачами помогает банку получать от молодого поколения информацию об их запросах. Это позволяет оперативно адаптировать бизнес-процессы и продуктовое предложение для данной клиентской аудитории. Креативный подход студентов дает импульс для поиска новых нестандартных решений. В то же время студенты получают возможность применить на практике получаемые во время обучения в вузе знания, а также сформировать более четкие ожидания при выборе будущего места трудоустройства.Банк планирует продолжить практику проведения таких кейс-чемпионатов, существенно расширив круг вовлекаемых в проект университетов.
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втб, россия
ВТБ, Россия

ВТБ расширяет круг вузов-партнеров по студенческим кейс-чемпионатам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. ВТБ развивает сотрудничество с российскими университетами и расширяет круг вузов, студенты которых смогут принять участие в работе над реальными бизнес-задачами банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Запуск нового формата кейс-чемпионата "Лаборатория инноваций ВТБ" впервые успешно проведен на онлайн-платформе "ВТБ Образование" в межвузовском формате. В студенческом состязании приняли участие команды из Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ), Смоленского государственного университета спорта (СГУС) и Череповецкого госуниверситета (ЧГУ).
На примере действующих проектов банка 28 команд-участников разрабатывали алгоритмы развития одной из экологических инициатив ВТБ – по восстановлению популяции зубров в Национальном парке "Смоленское Поозерье" и воссозданию лесов на территории России в рамках проекта "Подари лес другу!". Ряд идей, предложенных командами-финалистами Лаборатории руководителям экологических инициатив ВТБ, будут учтены в работе направлений банка.
"Вовлеченность студентов всех трех вузов в работу над кейсами в ходе Лаборатории подтвердила, что поколение зумеров серьезно озабочено будущим нашей планеты и проблемами устойчивого развития. Сегодняшние студенты требуют от будущих работодателей больше ответственности — социальной и экологической. Поэтому в гонке за таланты выиграют компании, меняющие корпоративные ценности под запросы молодежи", - приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ, директора ВШМ СПбГУ Ольги Дергуновой.
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
ВТБ и НИУ ВШЭ открыли весеннюю школу по бизнес-информатике
17 мая, 12:44
Совместная со студентами работа над реальными бизнес-задачами помогает банку получать от молодого поколения информацию об их запросах. Это позволяет оперативно адаптировать бизнес-процессы и продуктовое предложение для данной клиентской аудитории. Креативный подход студентов дает импульс для поиска новых нестандартных решений. В то же время студенты получают возможность применить на практике получаемые во время обучения в вузе знания, а также сформировать более четкие ожидания при выборе будущего места трудоустройства.
Банк планирует продолжить практику проведения таких кейс-чемпионатов, существенно расширив круг вовлекаемых в проект университетов.
 
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