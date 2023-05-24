https://ria.ru/20230524/vuzy-partnery-1873859320.html

ВТБ расширяет круг вузов-партнеров по студенческим кейс-чемпионатам

ВТБ расширяет круг вузов-партнеров по студенческим кейс-чемпионатам - РИА Новости, 24.05.2023

ВТБ расширяет круг вузов-партнеров по студенческим кейс-чемпионатам

ВТБ развивает сотрудничество с российскими университетами и расширяет круг вузов, студенты которых смогут принять участие в работе над реальными бизнес-задачами РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:00

2023-05-24T14:00

2023-05-24T14:00

втб

россия

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. ВТБ развивает сотрудничество с российскими университетами и расширяет круг вузов, студенты которых смогут принять участие в работе над реальными бизнес-задачами банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.Запуск нового формата кейс-чемпионата "Лаборатория инноваций ВТБ" впервые успешно проведен на онлайн-платформе "ВТБ Образование" в межвузовском формате. В студенческом состязании приняли участие команды из Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ), Смоленского государственного университета спорта (СГУС) и Череповецкого госуниверситета (ЧГУ).На примере действующих проектов банка 28 команд-участников разрабатывали алгоритмы развития одной из экологических инициатив ВТБ – по восстановлению популяции зубров в Национальном парке "Смоленское Поозерье" и воссозданию лесов на территории России в рамках проекта "Подари лес другу!". Ряд идей, предложенных командами-финалистами Лаборатории руководителям экологических инициатив ВТБ, будут учтены в работе направлений банка."Вовлеченность студентов всех трех вузов в работу над кейсами в ходе Лаборатории подтвердила, что поколение зумеров серьезно озабочено будущим нашей планеты и проблемами устойчивого развития. Сегодняшние студенты требуют от будущих работодателей больше ответственности — социальной и экологической. Поэтому в гонке за таланты выиграют компании, меняющие корпоративные ценности под запросы молодежи", - приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ, директора ВШМ СПбГУ Ольги Дергуновой.Совместная со студентами работа над реальными бизнес-задачами помогает банку получать от молодого поколения информацию об их запросах. Это позволяет оперативно адаптировать бизнес-процессы и продуктовое предложение для данной клиентской аудитории. Креативный подход студентов дает импульс для поиска новых нестандартных решений. В то же время студенты получают возможность применить на практике получаемые во время обучения в вузе знания, а также сформировать более четкие ожидания при выборе будущего места трудоустройства.Банк планирует продолжить практику проведения таких кейс-чемпионатов, существенно расширив круг вовлекаемых в проект университетов.

https://ria.ru/20230517/shkola-1872356745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, россия