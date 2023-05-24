https://ria.ru/20230524/vuzy-1873819821.html
Фальков рассказал об изменении приемной кампании в вузы в этом году
Фальков рассказал об изменении приемной кампании в вузы в этом году - РИА Новости, 24.05.2023
Фальков рассказал об изменении приемной кампании в вузы в этом году
Приемная кампания в вузы в этом году будет отличаться, способ электронной подачи документов будет превалирующим, заявил министр науки и высшего образования... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:45
2023-05-24T11:45
2023-05-24T11:56
россия
валерий фальков
общество
вузы
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Приемная кампания в вузы в этом году будет отличаться, способ электронной подачи документов будет превалирующим, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."Приемная кампания каждого года удивительна по-своему. Всегда появляются какие-то нюансы. И приемная кампания этого года, конечно, будет отличаться от того, что была годом ранее, два года ранее и так далее. В чем отличительная особенность? Очевидно уже, что способ электронной подачи документов будет превалирующим", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".По его словам, в этом году усовершенствовали систему суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". "И тестирование уже практически завершено. В этом году она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг. И мы рассчитываем, что еще больше выпускников воспользуется суперсервисом", - отметил Фальков.
https://ria.ru/20230523/studenty-1873664593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, валерий фальков, общество, вузы, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Россия, Валерий Фальков, Общество, Вузы, Образование - Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
Фальков рассказал об изменении приемной кампании в вузы в этом году
Фальков: в этом году способ электронной подачи документов в вузы будет превалирующим