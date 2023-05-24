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Фальков рассказал об изменении приемной кампании в вузы в этом году - РИА Новости, 24.05.2023
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11:45 24.05.2023 (обновлено: 11:56 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/vuzy-1873819821.html
Фальков рассказал об изменении приемной кампании в вузы в этом году
Фальков рассказал об изменении приемной кампании в вузы в этом году - РИА Новости, 24.05.2023
Фальков рассказал об изменении приемной кампании в вузы в этом году
Приемная кампания в вузы в этом году будет отличаться, способ электронной подачи документов будет превалирующим, заявил министр науки и высшего образования... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:45
2023-05-24T11:56
россия
валерий фальков
общество
вузы
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Приемная кампания в вузы в этом году будет отличаться, способ электронной подачи документов будет превалирующим, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."Приемная кампания каждого года удивительна по-своему. Всегда появляются какие-то нюансы. И приемная кампания этого года, конечно, будет отличаться от того, что была годом ранее, два года ранее и так далее. В чем отличительная особенность? Очевидно уже, что способ электронной подачи документов будет превалирующим", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".По его словам, в этом году усовершенствовали систему суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". "И тестирование уже практически завершено. В этом году она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг. И мы рассчитываем, что еще больше выпускников воспользуется суперсервисом", - отметил Фальков.
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россия, валерий фальков, общество, вузы, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Россия, Валерий Фальков, Общество, Вузы, Образование - Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
Фальков рассказал об изменении приемной кампании в вузы в этом году

Фальков: в этом году способ электронной подачи документов в вузы будет превалирующим

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота приемной комиссии в Российском университете транспорта
Работа приемной комиссии в Российском университете транспорта - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа приемной комиссии в Российском университете транспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Приемная кампания в вузы в этом году будет отличаться, способ электронной подачи документов будет превалирующим, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
"Приемная кампания каждого года удивительна по-своему. Всегда появляются какие-то нюансы. И приемная кампания этого года, конечно, будет отличаться от того, что была годом ранее, два года ранее и так далее. В чем отличительная особенность? Очевидно уже, что способ электронной подачи документов будет превалирующим", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
По его словам, в этом году усовершенствовали систему суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". "И тестирование уже практически завершено. В этом году она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг. И мы рассчитываем, что еще больше выпускников воспользуется суперсервисом", - отметил Фальков.
Списки подавших документы в ВУЗ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Минобрнауки призвало вузы снизить стоимость обучения для участников СВО
23 мая, 16:09
 
РоссияВалерий ФальковОбществоВузыОбразование - ОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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