Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность вторжения Польши в Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/vtorzhenie-1873958826.html
Эксперт оценил вероятность вторжения Польши в Белоруссию
Эксперт оценил вероятность вторжения Польши в Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2023
Эксперт оценил вероятность вторжения Польши в Белоруссию
Прямого польского вторжения в Белоруссию не будет, но Польша может использовать лояльных ей белорусов в своих целях, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T20:19
2023-05-24T20:19
белоруссия
польша
россия
вальдемар скшипчак
александр лукашенко
российский государственный гуманитарный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752542943_696:0:3095:1349_1920x0_80_0_0_4d92ce4836d5feda098a3261dc0724a5.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прямого польского вторжения в Белоруссию не будет, но Польша может использовать лояльных ей белорусов в своих целях, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, эксперт РСМД Вадим Трухачев, комментируя заявления о возможной подготовке Польши к военному перевороту в Белоруссии. Ранее бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем. "Прямого польского вторжения в Белоруссию не будет. События могут развиваться таким образом, что топливом для "цветной революции" будут белорусские граждане, в основном из числа католиков, которые ориентированы на Польшу", – считает Трухачев. По мнению эксперта, данные заявления делаются ради того, чтобы "на них велись". По словам Трухачева, заявления по вмешательству Польши в дела Белоруссии могут быть связаны с грядущими выборами в польский парламент для повышения "градуса патриотической и русофобской риторики" внутри страны. Трухачев отметил, что Польша видит Белоруссию как часть своей сферы влияния, поэтому в случае её военного вмешательства в страну, хотя, как уточнил свое мнение эксперт, это "маловероятный сценарий", Россия должна будет выступить в защиту Белоруссии. По мнению ученого, чтобы предотвратить сценарий "цветной революции" в Белоруссии, необходимо создать привлекательный образ России для белорусов, "чтобы те, кто затеивал переворот, так и были меньшинством". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. По его словам, "полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии". Президент отмечал, что Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях из Польши о подготовке боевых действий в Белоруссии, заявил, что Польша - враждебное для РФ государство, а у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что Москва и будет делать перед лицом такой очевидной угрозы.
https://ria.ru/20230514/aerostat-1871713923.html
https://ria.ru/20230524/polsha-1873856552.html
https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870658242.html
белоруссия
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752542943_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9fa784f0fa0ccb64e7b2a098545ea4b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, польша, россия, вальдемар скшипчак, александр лукашенко, российский государственный гуманитарный университет
Белоруссия, Польша, Россия, Вальдемар Скшипчак, Александр Лукашенко, Российский государственный гуманитарный университет
Эксперт оценил вероятность вторжения Польши в Белоруссию

Эксперт Трухачев: Польша не будет вторгаться в Белоруссию, но может предпринять иные шаги

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские пограничники на белорусско-польской границе
Польские пограничники на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Польские пограничники на белорусско-польской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прямого польского вторжения в Белоруссию не будет, но Польша может использовать лояльных ей белорусов в своих целях, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, эксперт РСМД Вадим Трухачев, комментируя заявления о возможной подготовке Польши к военному перевороту в Белоруссии.
Ранее бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
СМИ: в Польше нашли аэростат, который мог прилететь из Белоруссии
14 мая, 23:15
"Прямого польского вторжения в Белоруссию не будет. События могут развиваться таким образом, что топливом для "цветной революции" будут белорусские граждане, в основном из числа католиков, которые ориентированы на Польшу", – считает Трухачев. По мнению эксперта, данные заявления делаются ради того, чтобы "на них велись".
По словам Трухачева, заявления по вмешательству Польши в дела Белоруссии могут быть связаны с грядущими выборами в польский парламент для повышения "градуса патриотической и русофобской риторики" внутри страны.
Трухачев отметил, что Польша видит Белоруссию как часть своей сферы влияния, поэтому в случае её военного вмешательства в страну, хотя, как уточнил свое мнение эксперт, это "маловероятный сценарий", Россия должна будет выступить в защиту Белоруссии.
По мнению ученого, чтобы предотвратить сценарий "цветной революции" в Белоруссии, необходимо создать привлекательный образ России для белорусов, "чтобы те, кто затеивал переворот, так и были меньшинством".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Захарова предостерегла Польшу от героизации "проклятых солдат"
Вчера, 13:50
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. По его словам, "полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии". Президент отмечал, что Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях из Польши о подготовке боевых действий в Белоруссии, заявил, что Польша - враждебное для РФ государство, а у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что Москва и будет делать перед лицом такой очевидной угрозы.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Армия Белоруссии даст отпор нарушившим границы страны, заявили в Минобороны
9 мая, 19:23
 
БелоруссияПольшаРоссияВальдемар СкшипчакАлександр ЛукашенкоРоссийский государственный гуманитарный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала