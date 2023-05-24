https://ria.ru/20230524/vtorzhenie-1873958826.html

Эксперт оценил вероятность вторжения Польши в Белоруссию

Эксперт оценил вероятность вторжения Польши в Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2023

Эксперт оценил вероятность вторжения Польши в Белоруссию

Прямого польского вторжения в Белоруссию не будет, но Польша может использовать лояльных ей белорусов в своих целях, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T20:19

2023-05-24T20:19

2023-05-24T20:19

белоруссия

польша

россия

вальдемар скшипчак

александр лукашенко

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прямого польского вторжения в Белоруссию не будет, но Польша может использовать лояльных ей белорусов в своих целях, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, эксперт РСМД Вадим Трухачев, комментируя заявления о возможной подготовке Польши к военному перевороту в Белоруссии. Ранее бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем. "Прямого польского вторжения в Белоруссию не будет. События могут развиваться таким образом, что топливом для "цветной революции" будут белорусские граждане, в основном из числа католиков, которые ориентированы на Польшу", – считает Трухачев. По мнению эксперта, данные заявления делаются ради того, чтобы "на них велись". По словам Трухачева, заявления по вмешательству Польши в дела Белоруссии могут быть связаны с грядущими выборами в польский парламент для повышения "градуса патриотической и русофобской риторики" внутри страны. Трухачев отметил, что Польша видит Белоруссию как часть своей сферы влияния, поэтому в случае её военного вмешательства в страну, хотя, как уточнил свое мнение эксперт, это "маловероятный сценарий", Россия должна будет выступить в защиту Белоруссии. По мнению ученого, чтобы предотвратить сценарий "цветной революции" в Белоруссии, необходимо создать привлекательный образ России для белорусов, "чтобы те, кто затеивал переворот, так и были меньшинством". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. По его словам, "полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии". Президент отмечал, что Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях из Польши о подготовке боевых действий в Белоруссии, заявил, что Польша - враждебное для РФ государство, а у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что Москва и будет делать перед лицом такой очевидной угрозы.

https://ria.ru/20230514/aerostat-1871713923.html

https://ria.ru/20230524/polsha-1873856552.html

https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870658242.html

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белоруссия, польша, россия, вальдемар скшипчак, александр лукашенко, российский государственный гуманитарный университет