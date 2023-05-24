https://ria.ru/20230524/vsu-1873759120.html

ВСУ в Артемовске действовали более жестоко, чем в Мариуполе, заявил офицер

ВСУ в Артемовске действовали более жестоко, чем в Мариуполе, заявил офицер - РИА Новости, 24.05.2023

ВСУ в Артемовске действовали более жестоко, чем в Мариуполе, заявил офицер

ВСУ во время боев за Артемовск вели себя более жестоко по отношению к мирным жителям, чем в Мариуполе, заявил РИА Новости действующий офицер одного из... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T03:03

2023-05-24T03:03

2023-05-24T08:51

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

артемовск

евгений пригожин

владимир путин

безопасность

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ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. ВСУ во время боев за Артемовск вели себя более жестоко по отношению к мирным жителям, чем в Мариуполе, заявил РИА Новости действующий офицер одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным "Хохол".Во время освобождения Мариуполя он участвовал в городских боях и осаде завода "Азовсталь"."В некоторых смыслах, возможно, даже грубее, чем в Мариуполе. Прикрываются, опять же, мирными жителями, сгоняют их в одно место, в подвалы, закидывают эти подвалы потом гранатами. Сгоняют на определенные этажи и либо над квартирой, куда сгоняют, либо под квартирой, куда сгоняют, устраивают огневые точки. Тем самым прикрываясь", — отметил военный.По его словам, это сильно затрудняет продвижение российских штурмовиков, так как они не могут вести огонь по местам нахождения мирных жителей. "Насилия (от украинских военных) стало больше. Больше стало безнаказанности. Они прекрасно понимают, что эти территории удержать не смогут, и, уходя, зная точно, что будут уходить, уничтожают все на своем пути. Всех. Гражданские люди для них такие же враги. Поэтому да, насилие стало серьезней", — заключил собеседник агентства.В прошлую субботу основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские военные полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.Владимир Путин поздравил "Группу Вагнера" и вооруженные силы с освобождением Артемовска. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873719926.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

россия

мариуполь

артемовск

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Российский военный сравнил отношение ВСУ к местным жителям в Артемовске и Мариуполе Российский военный сравнил отношение ВСУ к местным жителям в Артемовске и Мариуполе 2023-05-24T03:03 true PT1M02S

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россия, мариуполь, артемовск, евгений пригожин, владимир путин, безопасность