https://ria.ru/20230524/vstrecha-1873907230.html

Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2023

Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы лично поздравить его с днем тезоименитства. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:06

2023-05-24T17:06

2023-05-24T17:24

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы лично поздравить его с днем тезоименитства.Глава государства по традиции преподнес предстоятелю Русской православной церкви большой букет белых роз."Поздравляю вас. Спасибо за ваше служение, за помощь народу и государству", - сказал Путин.Патриарх в свою очередь поблагодарил президента за уровень отношений между церковью и государством и отметил, что церковь чувствует поддержку с его стороны.Ранее глава государства направил патриарху поздравительную телеграмму, в которой отметил его многолетний подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви и искреннюю заботу о духовном благополучии людей. Путин также подчеркнул, что патриарх многое делает для укрепления непреходящих ценностей православия, вносит весомый вклад в поддержание гражданского мира, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, направляет свои усилия на сбережение уникального исторического, культурного наследия России.Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В этот же день патриарх Кирилл празднует свое тезоименитство (именины). 3 апреля 1969 года будущий предстоятель Русской православной церкви, 22-летний Владимир Гундяев, был пострижен в монашество с именем Кирилл – в честь просветителя славян.

https://ria.ru/20230516/troitsa-1872170943.html

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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства 2023-05-24T17:06 true PT0M34S

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россия, владимир путин, русская православная церковь