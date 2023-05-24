Рейтинг@Mail.ru
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:06 24.05.2023 (обновлено: 17:24 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/vstrecha-1873907230.html
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2023
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы лично поздравить его с днем тезоименитства. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:06
2023-05-24T17:24
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873911349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bd85c4c7158f286826eb267ece0d2d4.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы лично поздравить его с днем тезоименитства.Глава государства по традиции преподнес предстоятелю Русской православной церкви большой букет белых роз."Поздравляю вас. Спасибо за ваше служение, за помощь народу и государству", - сказал Путин.Патриарх в свою очередь поблагодарил президента за уровень отношений между церковью и государством и отметил, что церковь чувствует поддержку с его стороны.Ранее глава государства направил патриарху поздравительную телеграмму, в которой отметил его многолетний подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви и искреннюю заботу о духовном благополучии людей. Путин также подчеркнул, что патриарх многое делает для укрепления непреходящих ценностей православия, вносит весомый вклад в поддержание гражданского мира, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, направляет свои усилия на сбережение уникального исторического, культурного наследия России.Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В этот же день патриарх Кирилл празднует свое тезоименитство (именины). 3 апреля 1969 года будущий предстоятель Русской православной церкви, 22-летний Владимир Гундяев, был пострижен в монашество с именем Кирилл – в честь просветителя славян.
https://ria.ru/20230516/troitsa-1872170943.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
2023-05-24T17:06
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873911349_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_49e3ea7087ce0ebdb0f87213e92bf158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Путин встретился с патриархом Кириллом, чтобы лично поздравить его с днем тезоименитства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы лично поздравить его с днем тезоименитства.
Глава государства по традиции преподнес предстоятелю Русской православной церкви большой букет белых роз.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства
"Поздравляю вас. Спасибо за ваше служение, за помощь народу и государству", - сказал Путин.
Патриарх в свою очередь поблагодарил президента за уровень отношений между церковью и государством и отметил, что церковь чувствует поддержку с его стороны.
Ранее глава государства направил патриарху поздравительную телеграмму, в которой отметил его многолетний подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви и искреннюю заботу о духовном благополучии людей. Путин также подчеркнул, что патриарх многое делает для укрепления непреходящих ценностей православия, вносит весомый вклад в поддержание гражданского мира, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, направляет свои усилия на сбережение уникального исторического, культурного наследия России.
Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В этот же день патриарх Кирилл празднует свое тезоименитство (именины). 3 апреля 1969 года будущий предстоятель Русской православной церкви, 22-летний Владимир Гундяев, был пострижен в монашество с именем Кирилл – в честь просветителя славян.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ
16 мая, 15:18
 
РелигияРоссияВладимир ПутинРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала