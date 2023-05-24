https://ria.ru/20230524/vstrecha-1873907230.html
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2023
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы лично поздравить его с днем тезоименитства. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:06
2023-05-24T17:06
2023-05-24T17:24
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873911349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bd85c4c7158f286826eb267ece0d2d4.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы лично поздравить его с днем тезоименитства.Глава государства по традиции преподнес предстоятелю Русской православной церкви большой букет белых роз."Поздравляю вас. Спасибо за ваше служение, за помощь народу и государству", - сказал Путин.Патриарх в свою очередь поблагодарил президента за уровень отношений между церковью и государством и отметил, что церковь чувствует поддержку с его стороны.Ранее глава государства направил патриарху поздравительную телеграмму, в которой отметил его многолетний подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви и искреннюю заботу о духовном благополучии людей. Путин также подчеркнул, что патриарх многое делает для укрепления непреходящих ценностей православия, вносит весомый вклад в поддержание гражданского мира, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, направляет свои усилия на сбережение уникального исторического, культурного наследия России.Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В этот же день патриарх Кирилл празднует свое тезоименитство (именины). 3 апреля 1969 года будущий предстоятель Русской православной церкви, 22-летний Владимир Гундяев, был пострижен в монашество с именем Кирилл – в честь просветителя славян.
https://ria.ru/20230516/troitsa-1872170943.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873911349_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_49e3ea7087ce0ebdb0f87213e92bf158.jpg
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
2023-05-24T17:06
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Путин встретился с патриархом Кириллом, чтобы лично поздравить его с днем тезоименитства
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы лично поздравить его с днем тезоименитства.
Глава государства по традиции преподнес предстоятелю Русской православной церкви
большой букет белых роз.
"Поздравляю вас. Спасибо за ваше служение, за помощь народу и государству", - сказал Путин.
Патриарх в свою очередь поблагодарил президента за уровень отношений между церковью и государством и отметил, что церковь чувствует поддержку с его стороны.
Ранее глава государства направил патриарху поздравительную телеграмму, в которой отметил его многолетний подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви и искреннюю заботу о духовном благополучии людей. Путин также подчеркнул, что патриарх многое делает для укрепления непреходящих ценностей православия, вносит весомый вклад в поддержание гражданского мира, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, направляет свои усилия на сбережение уникального исторического, культурного наследия России.
Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В этот же день патриарх Кирилл празднует свое тезоименитство (именины). 3 апреля 1969 года будущий предстоятель Русской православной церкви, 22-летний Владимир Гундяев, был пострижен в монашество с именем Кирилл – в честь просветителя славян.
Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ