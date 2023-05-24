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В ВОЗ прокомментировали закрытие офиса в Москве - РИА Новости, 24.05.2023
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14:31 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/voz-1873869664.html
В ВОЗ прокомментировали закрытие офиса в Москве
В ВОЗ прокомментировали закрытие офиса в Москве - РИА Новости, 24.05.2023
В ВОЗ прокомментировали закрытие офиса в Москве
Закрытие Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними было проведено в соответствии с правовыми рамками, в которых действует РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:31
2023-05-24T14:31
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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Закрытие Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними было проведено в соответствии с правовыми рамками, в которых действует ВОЗ, специальная сессия для принятия этого решения была созвана по просьбе восьми государств-членов, заявил РИА Новости глава Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ Робб Батлер. "ВОЗ работает в рамках определенных правовых рамок. По совместной просьбе 8 государств-членов, призывающих к созыву специальной сессии регионального комитета, региональное бюро должно созвать ее в соответствии с правовыми рамками, в которых действует ВОЗ. ВОЗ продолжает работать и сотрудничать со всеми своими государствами-членами по вопросам, связанным со здоровьем", - сказал он. Ранее Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, до начала 2024 года. Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что это решение доказывает, что политизация в здравоохранении продолжается.
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в мире, москва, россия, воз, здоровье - общество
В мире, Москва, Россия, ВОЗ, Здоровье - Общество
В ВОЗ прокомментировали закрытие офиса в Москве

Глава ЕРБ ВОЗ Батлер: организация закрыла офис в Москве по просьбе государств-членов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Закрытие Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними было проведено в соответствии с правовыми рамками, в которых действует ВОЗ, специальная сессия для принятия этого решения была созвана по просьбе восьми государств-членов, заявил РИА Новости глава Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ Робб Батлер.
"ВОЗ работает в рамках определенных правовых рамок. По совместной просьбе 8 государств-членов, призывающих к созыву специальной сессии регионального комитета, региональное бюро должно созвать ее в соответствии с правовыми рамками, в которых действует ВОЗ. ВОЗ продолжает работать и сотрудничать со всеми своими государствами-членами по вопросам, связанным со здоровьем", - сказал он.
Ранее Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, до начала 2024 года. Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что это решение доказывает, что политизация в здравоохранении продолжается.
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