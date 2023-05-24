https://ria.ru/20230524/voz-1873869664.html

В ВОЗ прокомментировали закрытие офиса в Москве

В ВОЗ прокомментировали закрытие офиса в Москве - РИА Новости, 24.05.2023

В ВОЗ прокомментировали закрытие офиса в Москве

Закрытие Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними было проведено в соответствии с правовыми рамками, в которых действует РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:31

2023-05-24T14:31

2023-05-24T14:31

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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Закрытие Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними было проведено в соответствии с правовыми рамками, в которых действует ВОЗ, специальная сессия для принятия этого решения была созвана по просьбе восьми государств-членов, заявил РИА Новости глава Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ Робб Батлер. "ВОЗ работает в рамках определенных правовых рамок. По совместной просьбе 8 государств-членов, призывающих к созыву специальной сессии регионального комитета, региональное бюро должно созвать ее в соответствии с правовыми рамками, в которых действует ВОЗ. ВОЗ продолжает работать и сотрудничать со всеми своими государствами-членами по вопросам, связанным со здоровьем", - сказал он. Ранее Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, до начала 2024 года. Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что это решение доказывает, что политизация в здравоохранении продолжается.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, москва, россия, воз, здоровье - общество