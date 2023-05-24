https://ria.ru/20230524/voyna-1873817735.html

Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России

Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России - РИА Новости, 24.05.2023

Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России

США разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке и падения авторитета Вашингтона в этом регионе,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:39

2023-05-24T11:39

2023-05-24T12:32

сша

россия

ближний восток

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

государственный департамент сша

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке и падения авторитета Вашингтона в этом регионе, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В Сирии продолжается нормализация обстановки, уровень взаимного доверия на Ближнем Востоке растет, а авторитет США, напротив, резко снижается, отметил директор СВР, выступая в среду на международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ. "Как вы думаете, какие выводы из этого [сделали] в Госдепартаменте США? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчеты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20230524/napryazhennost-1873814150.html

сша

россия

ближний восток

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сша, россия, ближний восток, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), государственный департамент сша, в мире