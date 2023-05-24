Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 24.05.2023 (обновлено: 12:32 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/voyna-1873817735.html
Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России
Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России - РИА Новости, 24.05.2023
Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России
США разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке и падения авторитета Вашингтона в этом регионе,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:39
2023-05-24T12:32
сша
россия
ближний восток
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
государственный департамент сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_0:53:3065:1777_1920x0_80_0_0_52eba1154c602977abfcdd54796832d0.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке и падения авторитета Вашингтона в этом регионе, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В Сирии продолжается нормализация обстановки, уровень взаимного доверия на Ближнем Востоке растет, а авторитет США, напротив, резко снижается, отметил директор СВР, выступая в среду на международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ. "Как вы думаете, какие выводы из этого [сделали] в Госдепартаменте США? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчеты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20230524/napryazhennost-1873814150.html
сша
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_37ea4e5fd15f91eecb890f7e67b8a3de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, ближний восток, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), государственный департамент сша, в мире
США, Россия, Ближний Восток, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Государственный департамент США, В мире
Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России

Глава СВР Нарышкин заявил о разработке США плана информационной войны против России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке и падения авторитета Вашингтона в этом регионе, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
В Сирии продолжается нормализация обстановки, уровень взаимного доверия на Ближнем Востоке растет, а авторитет США, напротив, резко снижается, отметил директор СВР, выступая в среду на международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ.
"Как вы думаете, какие выводы из этого [сделали] в Госдепартаменте США? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчеты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой", - сказал Нарышкин.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений
Вчера, 11:30
 
СШАРоссияБлижний ВостокСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Государственный департамент СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала