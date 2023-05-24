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Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России
Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России - РИА Новости, 24.05.2023
Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России
США разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке и падения авторитета Вашингтона в этом регионе,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:39
2023-05-24T11:39
2023-05-24T12:32
сша
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ближний восток
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
государственный департамент сша
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке и падения авторитета Вашингтона в этом регионе, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В Сирии продолжается нормализация обстановки, уровень взаимного доверия на Ближнем Востоке растет, а авторитет США, напротив, резко снижается, отметил директор СВР, выступая в среду на международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ. "Как вы думаете, какие выводы из этого [сделали] в Госдепартаменте США? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчеты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой", - сказал Нарышкин.
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сша, россия, ближний восток, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), государственный департамент сша, в мире
США, Россия, Ближний Восток, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Государственный департамент США, В мире
Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России
Глава СВР Нарышкин заявил о разработке США плана информационной войны против России