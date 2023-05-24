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В Германии вороны атаковали прохожих - РИА Новости, 24.05.2023
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18:33 24.05.2023 (обновлено: 23:20 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/vorony-1873934520.html
В Германии вороны атаковали прохожих
В Германии вороны атаковали прохожих - РИА Новости, 24.05.2023
В Германии вороны атаковали прохожих
Вороны напали на прохожих в немецком Дрездене, в результате одну женщину госпитализировали с травмой головы, сообщила полиция Саксонии. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:33
2023-05-24T23:20
дрезден
саксония
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вороны напали на прохожих в немецком Дрездене, в результате одну женщину госпитализировали с травмой головы, сообщила полиция Саксонии. "Вчера утром вороны напали на нескольких прохожих на тротуаре Девриенштрассе. Одна женщина (39 лет) получила травму головы и была госпитализирована", — говорится в заявлении полиции. После происшествия полиция оцепила территорию. О последующих нападениях птиц не сообщалось.
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дрезден, саксония, в мире
Дрезден, Саксония, В мире
В Германии вороны атаковали прохожих

В немецком Дрездене вороны напали на прохожих, одну женщину госпитализировали

© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLВороны
Вороны - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Вороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вороны напали на прохожих в немецком Дрездене, в результате одну женщину госпитализировали с травмой головы, сообщила полиция Саксонии.
"Вчера утром вороны напали на нескольких прохожих на тротуаре Девриенштрассе. Одна женщина (39 лет) получила травму головы и была госпитализирована", — говорится в заявлении полиции.
После происшествия полиция оцепила территорию. О последующих нападениях птиц не сообщалось.
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