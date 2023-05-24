https://ria.ru/20230524/vizit-1873913803.html

В Тегеране позитивно оценили визит Набиуллиной в Иран

В Тегеране позитивно оценили визит Набиуллиной в Иран - РИА Новости, 24.05.2023

В Тегеране позитивно оценили визит Набиуллиной в Иран

Визит главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной в Тегеран может сыграть важную роль в развитии отношений Москвы и Тегерана, есть настойчивая потребность в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:31

2023-05-24T17:31

2023-05-24T17:31

иран

россия

тегеран (город)

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

в мире

экономика

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Визит главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной в Тегеран может сыграть важную роль в развитии отношений Москвы и Тегерана, есть настойчивая потребность в упрощении банковских сделок между двумя странами, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики, промышленности и шахт Али Акбар Карими. "Визит Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального Банка России, в Тегеран, безусловно, может сыграть важную роль в развитии отношений (двух стран)", – сказал Карими. Карими отметил "прекрасный" уровень отношений между двумя странами и подчеркнул, что банковское взаимодействие является одним из ключевых направлений сотрудничества Ирана и России. По его словам, существует потребность в упрощении процесса валютных и банковских сделок между двумя странами. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина прибыла с визитом в Иран 24 мая, где провела переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Фарзином. Председатель Центрального банка Ирана назвал переговоры "продуктивными" и сообщил о подготовке дорожной карты, частью которой является использование национальных валют.

https://ria.ru/20230524/kapital-1873794460.html

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россия

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иран, россия, тегеран (город), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), в мире, экономика