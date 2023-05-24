Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране позитивно оценили визит Набиуллиной в Иран - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/vizit-1873913803.html
В Тегеране позитивно оценили визит Набиуллиной в Иран
В Тегеране позитивно оценили визит Набиуллиной в Иран - РИА Новости, 24.05.2023
В Тегеране позитивно оценили визит Набиуллиной в Иран
Визит главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной в Тегеран может сыграть важную роль в развитии отношений Москвы и Тегерана, есть настойчивая потребность в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:31
2023-05-24T17:31
иран
россия
тегеран (город)
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679437_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_71e33c164bfbeda4128b3798166cf7f0.jpg
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Визит главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной в Тегеран может сыграть важную роль в развитии отношений Москвы и Тегерана, есть настойчивая потребность в упрощении банковских сделок между двумя странами, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики, промышленности и шахт Али Акбар Карими. "Визит Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального Банка России, в Тегеран, безусловно, может сыграть важную роль в развитии отношений (двух стран)", – сказал Карими. Карими отметил "прекрасный" уровень отношений между двумя странами и подчеркнул, что банковское взаимодействие является одним из ключевых направлений сотрудничества Ирана и России. По его словам, существует потребность в упрощении процесса валютных и банковских сделок между двумя странами. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина прибыла с визитом в Иран 24 мая, где провела переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Фарзином. Председатель Центрального банка Ирана назвал переговоры "продуктивными" и сообщил о подготовке дорожной карты, частью которой является использование национальных валют.
https://ria.ru/20230524/kapital-1873794460.html
https://ria.ru/20230520/iran-1873096669.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679437_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_4e3c517cbd14ed0ad49a397d2d9f7a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, тегеран (город), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), в мире, экономика
Иран, Россия, Тегеран (город), Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире, Экономика
В Тегеране позитивно оценили визит Набиуллиной в Иран

В Тегеране считают, что визит Набиуллиной позитивно скажется на отношениях двух стран

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Визит главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной в Тегеран может сыграть важную роль в развитии отношений Москвы и Тегерана, есть настойчивая потребность в упрощении банковских сделок между двумя странами, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики, промышленности и шахт Али Акбар Карими.
"Визит Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального Банка России, в Тегеран, безусловно, может сыграть важную роль в развитии отношений (двух стран)", – сказал Карими.
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов
Вчера, 10:46
Карими отметил "прекрасный" уровень отношений между двумя странами и подчеркнул, что банковское взаимодействие является одним из ключевых направлений сотрудничества Ирана и России. По его словам, существует потребность в упрощении процесса валютных и банковских сделок между двумя странами.
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина прибыла с визитом в Иран 24 мая, где провела переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Фарзином. Председатель Центрального банка Ирана назвал переговоры "продуктивными" и сообщил о подготовке дорожной карты, частью которой является использование национальных валют.
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Страны "Большой семерки" призвали Иран перестать поддерживать Россию
20 мая, 12:18
 
ИранРоссияТегеран (город)Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала