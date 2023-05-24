https://ria.ru/20230524/vizit-1873835227.html

Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев

Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев - РИА Новости, 24.05.2023

Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с необъявленным визитом, сообщили в среду в министерстве обороны Украины. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:32

2023-05-24T12:32

2023-05-24T12:55

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с необъявленным визитом, сообщили в среду в министерстве обороны Украины. "Алексей Резников и Бен Уоллес обсудили вопросы продолжения подготовки украинских военных в Великобритании", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Во время встречи с главой минобороны Украины Уоллес заявил, что каждый раз испытывает удовлетворение, когда посещает Киев и общается с украинскими военными. В свою очередь Резников сообщил, что министры встретились с пилотами, которые проходили обучение в Великобритании и уже применяют крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей. С тех пор Киев несколько раз нанес удары этими ракетами по Луганску. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/dialog-1873436281.html

https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873828304.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, великобритания, киев, сергей лавров, алексей резников, бен уоллес, нато