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Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев - РИА Новости, 24.05.2023
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12:32 24.05.2023 (обновлено: 12:55 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/vizit-1873835227.html
Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев
Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев - РИА Новости, 24.05.2023
Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с необъявленным визитом, сообщили в среду в министерстве обороны Украины. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:32
2023-05-24T12:55
в мире
украина
великобритания
киев
сергей лавров
алексей резников
бен уоллес
нато
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с необъявленным визитом, сообщили в среду в министерстве обороны Украины. "Алексей Резников и Бен Уоллес обсудили вопросы продолжения подготовки украинских военных в Великобритании", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Во время встречи с главой минобороны Украины Уоллес заявил, что каждый раз испытывает удовлетворение, когда посещает Киев и общается с украинскими военными. В свою очередь Резников сообщил, что министры встретились с пилотами, которые проходили обучение в Великобритании и уже применяют крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей. С тех пор Киев несколько раз нанес удары этими ракетами по Луганску. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/dialog-1873436281.html
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в мире, украина, великобритания, киев, сергей лавров, алексей резников, бен уоллес, нато
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Сергей Лавров, Алексей Резников, Бен Уоллес, НАТО
Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев

Министр обороны Великобритании Уоллес посетил Киев с необъявленным визитом

© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Office Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи в Киеве. 24 мая 2023
 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи в Киеве. 24 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Office
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи в Киеве. 24 мая 2023
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с необъявленным визитом, сообщили в среду в министерстве обороны Украины.
"Алексей Резников и Бен Уоллес обсудили вопросы продолжения подготовки украинских военных в Великобритании", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Во время встречи с главой минобороны Украины Уоллес заявил, что каждый раз испытывает удовлетворение, когда посещает Киев и общается с украинскими военными. В свою очередь Резников сообщил, что министры встретились с пилотами, которые проходили обучение в Великобритании и уже применяют крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей. С тех пор Киев несколько раз нанес удары этими ракетами по Луганску.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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