https://ria.ru/20230524/vinnik-1873969825.html

Адвокаты Винника добиваются включения россиянина в список на обмен с США

Адвокаты Винника добиваются включения россиянина в список на обмен с США - РИА Новости, 24.05.2023

Адвокаты Винника добиваются включения россиянина в список на обмен с США

Адвокаты находящегося в предварительном заключении в штате Калифорния россиянина Александра Винника настаивают на включении их подзащитного в возможный список... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T22:11

2023-05-24T22:11

2023-05-24T22:16

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сша

греция

калифорния

александр винник

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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Адвокаты находящегося в предварительном заключении в штате Калифорния россиянина Александра Винника настаивают на включении их подзащитного в возможный список по обмену между США и Россией, следует из обнародованных в среду документов окружного суда. "Переговоры между двумя странами (об обмене заключенными) продолжаются. Многочисленные лица, знакомые с деталями данных переговоров, сообщили стороне защиты, что считают важным, чтобы господин Винник и его юристы публично выступали за его включение в возможную сделку по обмену, чтобы максимизировать его шансы", - следует из документов, обнародованных судом Калифорнии. Защита настаивает, чтобы россиянину, не признавшему себя виновным по обвинениям в отмывании денег, "позволили публично выступать за включение в обмен заключенными". В связи с этим юристы подали в суд ходатайство об отмене постановления, запрещающего Виннику публично обсуждать его дело. Александра Винника, которого в прошлом году экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто четыре миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы. Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США и 30 месяцев сидел в греческой тюрьме без судебного решения в нарушение конституции Греции. В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. При этом французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. В августе 2022 года Винника перевезли из Франции в Грецию и сразу же экстрадировали в США. Россиянин находится в тюрьме Санта-Рита недалеко от Сан-Франциско в штате Калифорния.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html

https://ria.ru/20221213/obmen-1838235955.html

сша

греция

калифорния

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в мире, сша, греция, калифорния, александр винник