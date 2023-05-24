https://ria.ru/20230524/valera-1873962510.html
Роспотребнадзор попросил вернуть на место украденного в Уфе клеща Валеру
Роспотребнадзор попросил вернуть на место украденного в Уфе клеща Валеру - РИА Новости, 24.05.2023
Роспотребнадзор попросил вернуть на место украденного в Уфе клеща Валеру
Башкирское управление Роспотребнадзора в своем телеграм-канале обратилось к выпускникам школы, укравшим серебряный памятник клещу Валере в Уфе, вернуть... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T21:00
2023-05-24T21:00
2023-05-24T21:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 24 мая – РИА Новости. Башкирское управление Роспотребнадзора в своем телеграм-канале обратилось к выпускникам школы, укравшим серебряный памятник клещу Валере в Уфе, вернуть арт-объект на место. "Он простоял в Уфе более двух с половиной лет. Предположительно его умыкнули двое школьников. Они попали на камеры наблюдения. Башкирское МВД уже проводит проверку. Роспотребнадзор обращается к озорникам с просьбой вернуть памятник на место", - говорится в сообщении. Ранее уфимский фотограф Олег Чегодаев, который несколько лет назад установил памятник клещу в центре города и назвал его Валерой, сообщал о его пропаже 22 мая, в день, когда в школах Башкирии прозвенел "последний звонок" для выпускников. Полиция начала проверку. Позже автор памятника опубликовал в соцсети видео момента кражи. На кадрах видно, как девочка и мальчик с лентами выпускников через плечо подходят к памятнику. Подросток садится на корточки, в один момент девочка резко берет его за руки, и они поспешно удаляются. Роспотребнадзор по Башкирии в своем телеграм-канале сообщает, что арт-объект призывал прохожих быть внимательными на прогулках в лесопарковой зоне и напоминал о болезнях, которые переносят клещи.
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происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика башкортостан, россия
Происшествия, Уфа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Башкортостан, Россия
Роспотребнадзор попросил вернуть на место украденного в Уфе клеща Валеру
Роспотребнадзор просит подростков, укравших клеща Валеру в Уфе, вернуть памятник на место
УФА, 24 мая – РИА Новости.
Башкирское управление Роспотребнадзора в своем телеграм-канале
обратилось к выпускникам школы, укравшим серебряный памятник клещу Валере в Уфе, вернуть арт-объект на место.
"Он простоял в Уфе более двух с половиной лет. Предположительно его умыкнули двое школьников. Они попали на камеры наблюдения. Башкирское МВД уже проводит проверку. Роспотребнадзор обращается к озорникам с просьбой вернуть памятник на место", - говорится в сообщении.
Ранее уфимский фотограф Олег Чегодаев, который несколько лет назад установил памятник клещу в центре города и назвал его Валерой, сообщал о его пропаже 22 мая, в день, когда в школах Башкирии прозвенел "последний звонок" для выпускников. Полиция начала проверку.
Позже автор памятника опубликовал в соцсети видео момента кражи. На кадрах видно, как девочка и мальчик с лентами выпускников через плечо подходят к памятнику. Подросток садится на корточки, в один момент девочка резко берет его за руки, и они поспешно удаляются.
Роспотребнадзор по Башкирии в своем телеграм-канале сообщает, что арт-объект призывал прохожих быть внимательными на прогулках в лесопарковой зоне и напоминал о болезнях, которые переносят клещи.
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