https://ria.ru/20230524/universitet-1873766617.html

Передовые практики харбинского вуза используют в кампусе Хабаровска

Передовые практики харбинского вуза используют в кампусе Хабаровска - РИА Новости, 24.05.2023

Передовые практики харбинского вуза используют в кампусе Хабаровска

Передовые практики Харбинского политехнического университета используют при строительстве межвузовского кампуса в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T07:06

2023-05-24T07:06

2023-05-24T07:06

хабаровский край

общество

хабаровск

китай

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 24 мая - РИА Новости. Передовые практики Харбинского политехнического университета используют при строительстве межвузовского кампуса в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Делегация из Хабаровского края прибыла с визитом в Харбин (КНР). Команда региона, в том числе, посетила Харбинский политехнический университет. "Мы осмотрели не только учебные корпуса, но и общежития. Нас интересует инфраструктура, технологии, новые подходы в организации образовательного процесса и быта студентов, аспирантов и преподавателей. Поэтому, все, что мы здесь увидели - все передовые практики - будут использованы при строительстве кампуса в Хабаровске", - сообщил Дегтярев в видео, размещенном в своем телеграм-канале. Также он рассказал, что китайские коллеги были приглашены участвовать в проекте межвузовского кампуса международного уровня, где есть намерения развернуть совместные программы "двойных дипломов", запустить обмен преподавателями, студентами и научными сотрудниками, проработать вопрос организации изучения русского и китайского языков, в том числе через создание языковых школ при кампусе. "У университета очень славная история. Он основан русскими людьми - нашими инженерами, железнодорожниками больше 100 лет назад. Впоследствии он развивался, преобразовывался и сегодня он является одним из лидеров технического и гуманитарного образования в Китае и в мире. Здесь обучается почти 30 тысяч студентов. Это те целевые показатели, на которые мы планируем выйти с нашим Тихоокеанским государственным университетом после завершения строительства нашего кампуса", - заключил Дегтярев. Межвузовский кампус в Хабаровске начнут строить летом 2023 года, запустить в эксплуатацию объект планируется в 2026 году, сообщал ранее губернатор. Он будет включать в себя строительство очень большого комплекса - 151 тысяча квадратных метров новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра, общежитий. Кампус станет крупнейшим в макрорегионе. Здесь будут учиться более 30 тысяч студентов, уточнял глава региона. Общежития смогут принять 2,5 тысячи иногородних учащихся, часть мест планируется зарезервировать под преподавателей и исследователей. На базе кампуса планируется развивать ключевые направления: здоровьесбережение, устойчивое развитие и биотехнологии, инженерия, строительство и урбанистика, гуманитарная школа, креативная индустрия, IT-школа. До 2030 года на основе механизмов государственно-частного партнерства в регионах страны должно появиться не менее 25 университетских кампусов мирового уровня.

https://ria.ru/20230519/degtyarev-1872811884.html

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хабаровский край

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общество, хабаровск, китай, хабаровский край, михаил дегтярев