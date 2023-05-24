https://ria.ru/20230524/universitet-1873766617.html
Передовые практики харбинского вуза используют в кампусе Хабаровска
Передовые практики харбинского вуза используют в кампусе Хабаровска - РИА Новости, 24.05.2023
Передовые практики харбинского вуза используют в кампусе Хабаровска
Передовые практики Харбинского политехнического университета используют при строительстве межвузовского кампуса в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T07:06
2023-05-24T07:06
2023-05-24T07:06
хабаровский край
общество
хабаровск
китай
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 24 мая - РИА Новости. Передовые практики Харбинского политехнического университета используют при строительстве межвузовского кампуса в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Делегация из Хабаровского края прибыла с визитом в Харбин (КНР). Команда региона, в том числе, посетила Харбинский политехнический университет. "Мы осмотрели не только учебные корпуса, но и общежития. Нас интересует инфраструктура, технологии, новые подходы в организации образовательного процесса и быта студентов, аспирантов и преподавателей. Поэтому, все, что мы здесь увидели - все передовые практики - будут использованы при строительстве кампуса в Хабаровске", - сообщил Дегтярев в видео, размещенном в своем телеграм-канале. Также он рассказал, что китайские коллеги были приглашены участвовать в проекте межвузовского кампуса международного уровня, где есть намерения развернуть совместные программы "двойных дипломов", запустить обмен преподавателями, студентами и научными сотрудниками, проработать вопрос организации изучения русского и китайского языков, в том числе через создание языковых школ при кампусе. "У университета очень славная история. Он основан русскими людьми - нашими инженерами, железнодорожниками больше 100 лет назад. Впоследствии он развивался, преобразовывался и сегодня он является одним из лидеров технического и гуманитарного образования в Китае и в мире. Здесь обучается почти 30 тысяч студентов. Это те целевые показатели, на которые мы планируем выйти с нашим Тихоокеанским государственным университетом после завершения строительства нашего кампуса", - заключил Дегтярев. Межвузовский кампус в Хабаровске начнут строить летом 2023 года, запустить в эксплуатацию объект планируется в 2026 году, сообщал ранее губернатор. Он будет включать в себя строительство очень большого комплекса - 151 тысяча квадратных метров новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра, общежитий. Кампус станет крупнейшим в макрорегионе. Здесь будут учиться более 30 тысяч студентов, уточнял глава региона. Общежития смогут принять 2,5 тысячи иногородних учащихся, часть мест планируется зарезервировать под преподавателей и исследователей. На базе кампуса планируется развивать ключевые направления: здоровьесбережение, устойчивое развитие и биотехнологии, инженерия, строительство и урбанистика, гуманитарная школа, креативная индустрия, IT-школа. До 2030 года на основе механизмов государственно-частного партнерства в регионах страны должно появиться не менее 25 университетских кампусов мирового уровня.
https://ria.ru/20230519/degtyarev-1872811884.html
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общество, хабаровск, китай, хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Общество, Хабаровск, Китай, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
Передовые практики харбинского вуза используют в кампусе Хабаровска
Губернатор Дегтярев: передовые практики харбинского вуза используют в кампусе Хабаровска
ХАБАРОВСК, 24 мая - РИА Новости.
Передовые практики Харбинского политехнического университета используют при строительстве межвузовского кампуса в Хабаровске, сообщил
губернатор Михаил Дегтярев.
Делегация из Хабаровского края
прибыла с визитом в Харбин
(КНР). Команда региона, в том числе, посетила Харбинский политехнический университет.
"Мы осмотрели не только учебные корпуса, но и общежития. Нас интересует инфраструктура, технологии, новые подходы в организации образовательного процесса и быта студентов, аспирантов и преподавателей. Поэтому, все, что мы здесь увидели - все передовые практики - будут использованы при строительстве кампуса в Хабаровске", - сообщил Дегтярев в видео, размещенном в своем телеграм-канале.
Также он рассказал, что китайские коллеги были приглашены участвовать в проекте межвузовского кампуса международного уровня, где есть намерения развернуть совместные программы "двойных дипломов", запустить обмен преподавателями, студентами и научными сотрудниками, проработать вопрос организации изучения русского и китайского языков, в том числе через создание языковых школ при кампусе.
«
"У университета очень славная история. Он основан русскими людьми - нашими инженерами, железнодорожниками больше 100 лет назад. Впоследствии он развивался, преобразовывался и сегодня он является одним из лидеров технического и гуманитарного образования в Китае и в мире. Здесь обучается почти 30 тысяч студентов. Это те целевые показатели, на которые мы планируем выйти с нашим Тихоокеанским государственным университетом после завершения строительства нашего кампуса", - заключил Дегтярев.
Межвузовский кампус в Хабаровске начнут строить летом 2023 года, запустить в эксплуатацию объект планируется в 2026 году, сообщал ранее губернатор. Он будет включать в себя строительство очень большого комплекса - 151 тысяча квадратных метров новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра, общежитий. Кампус станет крупнейшим в макрорегионе. Здесь будут учиться более 30 тысяч студентов, уточнял глава региона. Общежития смогут принять 2,5 тысячи иногородних учащихся, часть мест планируется зарезервировать под преподавателей и исследователей. На базе кампуса планируется развивать ключевые направления: здоровьесбережение, устойчивое развитие и биотехнологии, инженерия, строительство и урбанистика, гуманитарная школа, креативная индустрия, IT-школа.
До 2030 года на основе механизмов государственно-частного партнерства в регионах страны должно появиться не менее 25 университетских кампусов мирового уровня.
Дегтярев рассказал, что нужно для развития Хабаровского края