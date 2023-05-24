Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила, что Запад проводит этнические чистки украинцев - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/ukraintsy-1873839195.html
Захарова заявила, что Запад проводит этнические чистки украинцев
Захарова заявила, что Запад проводит этнические чистки украинцев - РИА Новости, 24.05.2023
Захарова заявила, что Запад проводит этнические чистки украинцев
Налицо все признаки того, что Запад на территории Украины проводит этнические чистки украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:40
2023-05-24T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Налицо все признаки того, что Запад на территории Украины проводит этнические чистки украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На Украине пышным цветом растет наемничество. За участие в боевых действиях в составе ВСУ польские наемники премируются бесплатными участками земли на западе страны – в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Законодательством Украины теперь предусмотрено льготное кредитование, строительство домов для семей погибших наемников за счет украинских налогоплательщиков… Налицо все признаки того, что Запад на территории Украины проводит настоящую этническую чистку украинцев, потому что у такой катастрофы, которая разворачивается на наших глазах, не может быть другого описания или другого определения. Западными кураторами делается все для полного уничтожения украинцев как народа, как общности", - заявила Захарова на брифинге. Она отметила, что "за участие в военном конфликте, где граждане Украины гибнут, этим наемникам дают земли – это даже понять невозможно". "Я не уверена, что вообще в истории, даже древней, есть что-либо подобное из прецедентов", - посетовала Захарова.
https://ria.ru/20230511/rusofobiya-1871000595.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова заявила, что Запад проводит этнические чистки украинцев

Захарова заявила, что налицо все признаки этнических чисток украинцев со стороны Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Налицо все признаки того, что Запад на территории Украины проводит этнические чистки украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На Украине пышным цветом растет наемничество. За участие в боевых действиях в составе ВСУ польские наемники премируются бесплатными участками земли на западе страны – в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Законодательством Украины теперь предусмотрено льготное кредитование, строительство домов для семей погибших наемников за счет украинских налогоплательщиков… Налицо все признаки того, что Запад на территории Украины проводит настоящую этническую чистку украинцев, потому что у такой катастрофы, которая разворачивается на наших глазах, не может быть другого описания или другого определения. Западными кураторами делается все для полного уничтожения украинцев как народа, как общности", - заявила Захарова на брифинге.
Она отметила, что "за участие в военном конфликте, где граждане Украины гибнут, этим наемникам дают земли – это даже понять невозможно".
"Я не уверена, что вообще в истории, даже древней, есть что-либо подобное из прецедентов", - посетовала Захарова.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Жертвами русофобии в ЕС становятся украинцы и прибалты, заявил дипломат
11 мая, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала