https://ria.ru/20230524/ukraintsy-1873839195.html

Захарова заявила, что Запад проводит этнические чистки украинцев

Захарова заявила, что Запад проводит этнические чистки украинцев - РИА Новости, 24.05.2023

Захарова заявила, что Запад проводит этнические чистки украинцев

Налицо все признаки того, что Запад на территории Украины проводит этнические чистки украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:40

2023-05-24T12:40

2023-05-24T12:40

специальная военная операция на украине

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мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Налицо все признаки того, что Запад на территории Украины проводит этнические чистки украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На Украине пышным цветом растет наемничество. За участие в боевых действиях в составе ВСУ польские наемники премируются бесплатными участками земли на западе страны – в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Законодательством Украины теперь предусмотрено льготное кредитование, строительство домов для семей погибших наемников за счет украинских налогоплательщиков… Налицо все признаки того, что Запад на территории Украины проводит настоящую этническую чистку украинцев, потому что у такой катастрофы, которая разворачивается на наших глазах, не может быть другого описания или другого определения. Западными кураторами делается все для полного уничтожения украинцев как народа, как общности", - заявила Захарова на брифинге. Она отметила, что "за участие в военном конфликте, где граждане Украины гибнут, этим наемникам дают земли – это даже понять невозможно". "Я не уверена, что вообще в истории, даже древней, есть что-либо подобное из прецедентов", - посетовала Захарова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр