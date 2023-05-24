https://ria.ru/20230524/ukraina-1873976226.html
В двух областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.05.2023
В двух областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Киевской областях Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T23:56
2023-05-24T23:56
2023-05-24T23:56
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Киевской областях Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отмечается, что в Черниговской области тревога была прозвучала в 23.28, а в Киевской - в 23.41 (местное время совпадает с мск). В Киеве тревога началась в 23.45. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230524/tsel-1873972000.html
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В двух областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Киевской областях Украины, в Киеве