https://ria.ru/20230524/ukraina-1873950025.html

СМИ: Запад отправит Зеленскому F-16 c изъяном

СМИ: Запад отправит Зеленскому F-16 c изъяном - РИА Новости, 24.05.2023

СМИ: Запад отправит Зеленскому F-16 c изъяном

США и Европа решили отдать украинской армии устаревшие версии истребителей F-16, поэтому их поставки не повлияют на ход боевых действий, пишет американский... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:32

2023-05-24T19:32

2023-05-24T20:00

в мире

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. США и Европа решили отдать украинской армии устаревшие версии истребителей F-16, поэтому их поставки не повлияют на ход боевых действий, пишет американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times."ВСУ передадут старые модификации F-16A/B. Они прошли частичную модернизацию в начале 2000-х. В отличие от более новых версий и даже усовершенствованных тайваньских, истребители для Украины не будут оснащены радаром с активной фазированной антенной решеткой", — говорится в материале.Помимо этого, Украине потребуется сеть ремонтных предприятий, на создание которых может уйти больше года, а на обучение персонала — еще больше. При этом основную часть сложных работ придется проводить в Европе, пояснил автор.По его словам, у украинских летчиков также возникнут трудности со взлетно-посадочными полосами: длинных и хорошо подготовленных в стране недостаточно, а те, что есть, заставят работать с половинной загрузкой. Кроме того, высока вероятность повреждения планера или бортового оборудования, добавил Брайен.На недавнем саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы по обучению украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты ВСУ и в каком количестве.

https://ria.ru/20230520/samolety-1873135692.html

сша

европа

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, европа, украина, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, джейк салливан, g7