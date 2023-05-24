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"Готовьтесь к катастрофе". Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине
"Готовьтесь к катастрофе". Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине - РИА Новости, 24.05.2023
"Готовьтесь к катастрофе". Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине
Вмешательство США в украинский кризис приведет к катастрофическим последствиям для страны, написал бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:30
2023-05-24T17:30
2023-05-24T17:58
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вмешательство США в украинский кризис приведет к катастрофическим последствиям для страны, написал бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик в статье для Global Times."Американские интервенции оставляют после себя неизгладимые шрамы, на заживление которых уходят годы, если не десятилетия", — отметил он.По словам военного, нынешняя ситуация на Украине — результат вмешательства Вашингтона, начавшегося еще в 1991 году. Кульминацией стал 2014 год, когда США свергли избранное правительство в Киеве и установили собственный режим.Как отметил Берлетик, после американских интервенций страны переживают социально-политические расколы, а их экономику приходится восстанавливать почти с нуля. Кроме того, после длительного военного конфликта Белый дом оставляет после себя огромное количество боеприпасов, что отражается на окружающей среде, подытожил автор.
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873890305.html
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в мире, украина, сша
"Готовьтесь к катастрофе". Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине
GT: Украине потребуются десятилетия на восстановление страны после вторжения США