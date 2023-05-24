https://ria.ru/20230524/ukraina-1873890305.html
В США нашли способ поделить территорию Украины после провала ВСУ
В США нашли способ поделить территорию Украины после провала ВСУ - РИА Новости, 24.05.2023
В США нашли способ поделить территорию Украины после провала ВСУ
Польша после разгрома ВСУ может захватить территории на западе Украины, которые ранее входили в ее состав, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:00
2023-05-24T16:00
2023-05-24T16:50
в мире
польша
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Польша после разгрома ВСУ может захватить территории на западе Украины, которые ранее входили в ее состав, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Журналист Стивен Гарднер задал эксперту вопрос, может ли одна из европейских стран заявить о своих правах на часть территории Украины из-за неспособности киевских властей осуществлять контроль над ними самостоятельно."Кто угодно в Восточной Европе может сделать подобное заявление и отчасти будут иметь на то право <…> В Польше всегда найдутся те, кто захочет вернуть контроль над своими бывшими землями", — пояснил он.Сейчас положение ВСУ ухудшается, они несут тяжелые потери. Союзники по НАТО борются с искушением вторгнуться в западную часть Украины, поскольку становится очевидно, что киевский режим не справляется с происходящим, подытожил Макгрегор.
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873782917.html
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В мире, Польша, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Пентагон, Специальная военная операция на Украине, Восточная Европа
В США нашли способ поделить территорию Украины после провала ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша может занять Западную Украину после провала ВСУ