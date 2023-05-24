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Дипломат прокомментировал падение акций производителя систем Patriot - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873872816.html
Дипломат прокомментировал падение акций производителя систем Patriot
Дипломат прокомментировал падение акций производителя систем Patriot - РИА Новости, 24.05.2023
Дипломат прокомментировал падение акций производителя систем Patriot
Репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:45
2023-05-24T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сша
константин гаврилов
вооруженные силы украины
нато
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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя падение акций производителя систем Patriot после уничтожения гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" пяти пусковых установок ЗРК. "Групповыми ударами высокоточного оружия большой дальности наносятся прицельные удары по крупным складам вооружений, боеприпасов и авиационной техники ВСУ. 16 мая с.г. в Киеве гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК "Patriot" производства США. Оружейный рынок жёстко отреагировал на эту новость – акции производителя систем "Patriot" компании "Raytheon" упали более чем на 7%, или 10 миллиардов долларов. Как мы и обещали, репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен", - сказал Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат добавил, что в настоящий момент Вооружённые Силы РФ продолжают выводить из строя "киевско-натовскую "военную машину" на Украине". Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230519/kinzhal-1872793838.html
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безопасность, россия, украина, сша, константин гаврилов, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, США, Константин Гаврилов, Вооруженные силы Украины, НАТО
Дипломат прокомментировал падение акций производителя систем Patriot

Постпред в Вене Гаврилов: репутационный ущерб американскому ВПК на Украине обеспечен

© AP Photo / Evan VucciАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя падение акций производителя систем Patriot после уничтожения гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" пяти пусковых установок ЗРК.
«
"Групповыми ударами высокоточного оружия большой дальности наносятся прицельные удары по крупным складам вооружений, боеприпасов и авиационной техники ВСУ. 16 мая с.г. в Киеве гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК "Patriot" производства США. Оружейный рынок жёстко отреагировал на эту новость – акции производителя систем "Patriot" компании "Raytheon" упали более чем на 7%, или 10 миллиардов долларов. Как мы и обещали, репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен", - сказал Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Дипломат добавил, что в настоящий момент Вооружённые Силы РФ продолжают выводить из строя "киевско-натовскую "военную машину" на Украине".
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСШАКонстантин ГавриловВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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