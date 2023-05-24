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В Киевской области проводят "фильтрационные мероприятия" - РИА Новости, 24.05.2023
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13:15 24.05.2023 (обновлено: 21:23 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873848646.html
В Киевской области проводят "фильтрационные мероприятия"
В Киевской области проводят "фильтрационные мероприятия" - РИА Новости, 24.05.2023
В Киевской области проводят "фильтрационные мероприятия"
На территории Броварского района Киевской области проходят усиленные проверки на блокпостах, сообщила местная районная администрации в Facebook*. "Двадцать... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:15
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киевская область
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украина
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На территории Броварского района Киевской области проходят усиленные проверки на блокпостах, сообщила местная районная администрации в Facebook*. "Двадцать четвертого и 25 мая 2023 года на территории Броварского района будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств во время пересечения блокпостов", — говорится в публикации. С чем связано введение подобных мер, не уточняется.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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киевская область, в мире, украина
Киевская область, В мире, Украина
В Киевской области проводят "фильтрационные мероприятия"

В Броварском районе Киевской области проходят усиленные проверки на блокпостах

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На территории Броварского района Киевской области проходят усиленные проверки на блокпостах, сообщила местная районная администрации в Facebook*.

"Двадцать четвертого и 25 мая 2023 года на территории Броварского района будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств во время пересечения блокпостов", — говорится в публикации.

С чем связано введение подобных мер, не уточняется.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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