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СБУ заподозрила жителя подконтрольной Киеву части ДНР в госизмене
СБУ заподозрила жителя подконтрольной Киеву части ДНР в госизмене - РИА Новости, 24.05.2023
СБУ заподозрила жителя подконтрольной Киеву части ДНР в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя подконтрольного Киеву Торецка, обвиняемого в "действиях в пользу России". РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:37
2023-05-24T10:37
2023-05-24T10:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
донецкая народная республика
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя подконтрольного Киеву Торецка, обвиняемого в "действиях в пользу России". "Преступник собирал разведданые о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), Авдеевки и Торецка", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В сообщении утверждается, что подозреваемый является жителем Торецка, который якобы входит в близкое окружение "одного из руководителей Министерства государственной безопасности ДНР в Горловке". Мужчина заключен в СИЗО по обвинению в государственной измене.
https://ria.ru/20230511/verbovka-1870985514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СБУ заподозрила жителя подконтрольной Киеву части ДНР в госизмене
СБУ задержала жителя подконтрольной Киеву части ДНР по подозрению в госизмене