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СБУ заподозрила жителя подконтрольной Киеву части ДНР в госизмене - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873792665.html
СБУ заподозрила жителя подконтрольной Киеву части ДНР в госизмене
СБУ заподозрила жителя подконтрольной Киеву части ДНР в госизмене - РИА Новости, 24.05.2023
СБУ заподозрила жителя подконтрольной Киеву части ДНР в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя подконтрольного Киеву Торецка, обвиняемого в "действиях в пользу России". РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:37
2023-05-24T10:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
донецкая народная республика
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя подконтрольного Киеву Торецка, обвиняемого в "действиях в пользу России". "Преступник собирал разведданые о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), Авдеевки и Торецка", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В сообщении утверждается, что подозреваемый является жителем Торецка, который якобы входит в близкое окружение "одного из руководителей Министерства государственной безопасности ДНР в Горловке". Мужчина заключен в СИЗО по обвинению в государственной измене.
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россия
украина
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безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заподозрила жителя подконтрольной Киеву части ДНР в госизмене

СБУ задержала жителя подконтрольной Киеву части ДНР по подозрению в госизмене

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя подконтрольного Киеву Торецка, обвиняемого в "действиях в пользу России".
"Преступник собирал разведданые о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), Авдеевки и Торецка", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В сообщении утверждается, что подозреваемый является жителем Торецка, который якобы входит в близкое окружение "одного из руководителей Министерства государственной безопасности ДНР в Горловке". Мужчина заключен в СИЗО по обвинению в государственной измене.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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