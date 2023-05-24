https://ria.ru/20230524/ukraina-1873782917.html

Экс-посол Франции рассказал о неожиданном вопросе американцев об Украине

Экс-посол Франции рассказал о неожиданном вопросе американцев об Украине - РИА Новости, 24.05.2023

Экс-посол Франции рассказал о неожиданном вопросе американцев об Украине

Не существует реалистичного сценария, по которому украинцы могут закончить конфликт, одержав решительную победу над русскими, заявил экс-посол Франции в США и... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T09:51

2023-05-24T09:51

2023-05-24T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

жерар аро

франция

украина

европа

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868849701_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_0c7986dc3f5da36295f8eaf99b533579.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Не существует реалистичного сценария, по которому украинцы могут закончить конфликт, одержав решительную победу над русскими, заявил экс-посол Франции в США и бывший постоянный представитель страны при ООН Жерар Аро в интервью YouTube-каналу UnHerd. "Многие американцы, которых я встречал, говорят мне: "Это европейская война, почему мы тратим так много денег на защиту Европы?". Так что даже если Байден будет переизбран, я не вижу, чтобы Соединенные Штаты выделили еще 50 миллиардов долларов на оборону Украины", — сказал он. Аро отметил, что Европе будет трудно взять на себя главную роль в поддержке Киева так, как это делает Вашингтон. "И это идет вместе с политическими опасностями, в том числе с американской стороны. Потому что есть Трамп, которого могут избрать в 2024 году, и есть усталость в американском обществе", — сказал дипломат. Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".

https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873775235.html

https://ria.ru/20230524/gosdolg-1873692478.html

франция

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жерар аро, франция, украина, европа, оон