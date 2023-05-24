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Экс-посол Франции рассказал о неожиданном вопросе американцев об Украине
Экс-посол Франции рассказал о неожиданном вопросе американцев об Украине - РИА Новости, 24.05.2023
Экс-посол Франции рассказал о неожиданном вопросе американцев об Украине
Не существует реалистичного сценария, по которому украинцы могут закончить конфликт, одержав решительную победу над русскими, заявил экс-посол Франции в США и... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:51
2023-05-24T09:51
2023-05-24T09:51
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Не существует реалистичного сценария, по которому украинцы могут закончить конфликт, одержав решительную победу над русскими, заявил экс-посол Франции в США и бывший постоянный представитель страны при ООН Жерар Аро в интервью YouTube-каналу UnHerd. "Многие американцы, которых я встречал, говорят мне: "Это европейская война, почему мы тратим так много денег на защиту Европы?". Так что даже если Байден будет переизбран, я не вижу, чтобы Соединенные Штаты выделили еще 50 миллиардов долларов на оборону Украины", — сказал он. Аро отметил, что Европе будет трудно взять на себя главную роль в поддержке Киева так, как это делает Вашингтон. "И это идет вместе с политическими опасностями, в том числе с американской стороны. Потому что есть Трамп, которого могут избрать в 2024 году, и есть усталость в американском обществе", — сказал дипломат. Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".
https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873775235.html
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в мире, жерар аро, франция, украина, европа, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жерар Аро, Франция, Украина, Европа, ООН
Экс-посол Франции рассказал о неожиданном вопросе американцев об Украине
Экс-посол Франции в США Аро заявил о невозможности для Украины победить Россию