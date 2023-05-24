https://ria.ru/20230524/ukraina-1873766192.html

Эксперт назвал слова Зеленского жонглированием терминологией

Эксперт назвал слова Зеленского жонглированием терминологией - РИА Новости, 24.05.2023

Эксперт назвал слова Зеленского жонглированием терминологией

Заявление Владимира Зеленского о создании корпуса морской пехоты является жонглированием терминологией, так как для проведения десантных операций требуются не... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T06:54

2023-05-24T06:54

2023-05-24T06:54

специальная военная операция на украине

украина

севастополь

россия

владимир зеленский

сергей горбачев

институт стран снг

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о создании корпуса морской пехоты является жонглированием терминологией, так как для проведения десантных операций требуются не только амфибийные силы, но и сам флот, заявил РИА Новости исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев. Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, по его словам, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием. "Что имеет в виду под понятием "корпус" морской пехоты пан Зеленский – сложно сказать… Украина никогда не имела военно-морских сил в классическом понимании, так как любая морская пехота должна опираться на ту часть флота, которая осуществляет задачи по проведению десантных операций. Если этот корпус создается для действий с моря на берег, то возникает вопрос в целом о перспективе их военно-морских сил, так как амфибийные силы – это лишь часть флота, они имеют слабое вооружение и их должны тогда охранять в составе конвоев и десантных отрядов. Возникает вопрос о видении Украиной ВМС, потому что если идет речь о корпусе в классическом понимании, то потребуется флот, больший, чем существующий Черноморский флот России. Думаю, что это жонглирование терминологией, болтовня политических шулеров", - сказал Горбачев. Эксперт высказал мнение, что говоря о создании такого корпуса, украинские власти не понимают специфики, задач и особенностей различных соединений в составе военно-морских сил. "Под этим нет ничего, потому что создать какое воинское формирование и назвать его морской пехотой – не значит иметь морскую пехоту как таковую, которая выполняет задачи десантирования. Если же она будет перебрасываться сухопутным путем – что же это за морская пехота", - добавил он.

https://ria.ru/20230524/krysa-1873763410.html

https://ria.ru/20230524/proval-1873759889.html

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украина, севастополь, россия, владимир зеленский, сергей горбачев, институт стран снг, политика