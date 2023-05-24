https://ria.ru/20230524/ukraina-1873766192.html
Эксперт назвал слова Зеленского жонглированием терминологией
Эксперт назвал слова Зеленского жонглированием терминологией - РИА Новости, 24.05.2023
Эксперт назвал слова Зеленского жонглированием терминологией
Заявление Владимира Зеленского о создании корпуса морской пехоты является жонглированием терминологией, так как для проведения десантных операций требуются не... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T06:54
2023-05-24T06:54
2023-05-24T06:54
специальная военная операция на украине
украина
севастополь
россия
владимир зеленский
сергей горбачев
институт стран снг
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о создании корпуса морской пехоты является жонглированием терминологией, так как для проведения десантных операций требуются не только амфибийные силы, но и сам флот, заявил РИА Новости исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев. Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, по его словам, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием. "Что имеет в виду под понятием "корпус" морской пехоты пан Зеленский – сложно сказать… Украина никогда не имела военно-морских сил в классическом понимании, так как любая морская пехота должна опираться на ту часть флота, которая осуществляет задачи по проведению десантных операций. Если этот корпус создается для действий с моря на берег, то возникает вопрос в целом о перспективе их военно-морских сил, так как амфибийные силы – это лишь часть флота, они имеют слабое вооружение и их должны тогда охранять в составе конвоев и десантных отрядов. Возникает вопрос о видении Украиной ВМС, потому что если идет речь о корпусе в классическом понимании, то потребуется флот, больший, чем существующий Черноморский флот России. Думаю, что это жонглирование терминологией, болтовня политических шулеров", - сказал Горбачев. Эксперт высказал мнение, что говоря о создании такого корпуса, украинские власти не понимают специфики, задач и особенностей различных соединений в составе военно-морских сил. "Под этим нет ничего, потому что создать какое воинское формирование и назвать его морской пехотой – не значит иметь морскую пехоту как таковую, которая выполняет задачи десантирования. Если же она будет перебрасываться сухопутным путем – что же это за морская пехота", - добавил он.
https://ria.ru/20230524/krysa-1873763410.html
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украина, севастополь, россия, владимир зеленский, сергей горбачев, институт стран снг, политика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Севастополь, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Горбачев, Институт стран СНГ, Политика
Эксперт назвал слова Зеленского жонглированием терминологией
Эксперт назвал жонглированием терминологией слова Зеленского о корпусе морской пехоты