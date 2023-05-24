https://ria.ru/20230524/ukraina-1873755734.html

Поставки оружия не решат кризис в здравоохранении Украины, заявила дипломат

Поставки оружия не решат кризис в здравоохранении Украины, заявила дипломат - РИА Новости, 24.05.2023

Поставки оружия не решат кризис в здравоохранении Украины, заявила дипломат

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская заявила, что скорейшее прекращение конфликта... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T00:53

2023-05-24T00:53

2023-05-24T00:53

в мире

украина

белоруссия

женева (город)

оон

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859865531_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_fc629cab0dbd4df1539313aea48d6983.jpg

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская заявила, что скорейшее прекращение конфликта на Украине необходимо для урегулирования чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения (ЧСЗ). "Безусловно, скорейшее прекращение конфликта в Украине очень важно для урегулирования ЧСЗ… Разве наращивание поставок оружия, применение которого чревато серьезными проблемами для здоровья мирного населения, способствует урегулированию ЧСЗ? Думаю, ответ очевиден. Это ведет к увеличению количества жертв, в том числе гражданского населения", - сказала Бельская, выступая на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, где рассматривается специальная резолюция по украинской ЧСЗ. Текст ее выступления опубликовало белорусское постоянное представительство в своем телеграм-канале. Она подчеркнула, что "Беларусь выступала за мирные переговоры с самого начала конфликта и даже организовала их несколько раундов". "Сегодня в мире слышно все больше голосов в пользу мирного урегулирования. Это и инициатива Китая, и африканских стран. Только мир будет способствовать эффективному разрешению кризиса в украинском здравоохранении. Однако парадокс ситуации состоит в том, что западные страны-инициаторы резолюции делают ставку на эскалацию", - констатировала белорусский дипломат. Она отметила, что Белоруссия приветствует усилия ВОЗ и государств-членов по оказанию помощи мирному украинскому населению, и напомнила, что республика оказывает поддержку беженцам с Украины. "В сентябре 2022 года принят указ президента по оказанию помощи гражданам, прибывшим на белорусскую территорию из Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Указ, среди прочего, предусматривает предоставление украинцам наравне с белорусскими гражданами доступа к медицинскому обслуживанию", - подчеркнула Бельская. Она обратила внимание на доклад гендиректора ВОЗ, в соответствии с которым, Белоруссия принимает значительную долю пожилых беженцев, примерно 22% из которых старше 60 лет. "В этой связи особое внимание стремимся уделять возрастным медицинским потребностям, связанным со зрением, слухом, подвижностью и психосоциальным дистрессом", - сказала постпред. Бельская также обратила внимание, что ухудшение ситуации в области глобальной продовольственной безопасности связано не только с конфликтом, но и с введенными западными странами "масштабными финансовыми и экономическими санкциями, которые на практике блокируют поставки продовольствия, а также белорусских калийных удобрений в развивающиеся страны".

https://ria.ru/20230523/proekt-1873753098.html

украина

белоруссия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, женева (город), оон, воз