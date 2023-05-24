https://ria.ru/20230524/ugroza-1873877955.html
В ООН предупредили об угрозе человечеству из-за чат-ботов с ИИ
В ООН предупредили об угрозе человечеству из-за чат-ботов с ИИ - РИА Новости, 24.05.2023
В ООН предупредили об угрозе человечеству из-за чат-ботов с ИИ
Искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества, правительства и компании должны быть... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:12
2023-05-24T15:12
2023-05-24T15:12
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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества, правительства и компании должны быть очень осторожны с его использованием, заявил на брифинге Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "Помимо ситуаций в отдельных странах, меня больше беспокоит недавний стремительный прогресс в развитии искусственного интеллекта, особенно генеративного ИИ. Возможности огромны, но и риски тоже. Права человека должны быть интегрированы в ИИ на протяжении всего его жизненного цикла, и правительства и компании должны делать больше, чтобы обеспечить наличие защитных мер. Мое Управление внимательно следит за этими вопросами и изучает их", - сказал он журналистам. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как chatgpt, для защиты самостоятельности людей и здоровья населения.
https://ria.ru/20230514/ugroza-1871584812.html
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в мире, технологии, оон
В ООН предупредили об угрозе человечеству из-за чат-ботов с ИИ
Комиссар ООН Фолькер Тюрк: чат-боты с ИИ создают огромную опасность для человечества