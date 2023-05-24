Рейтинг@Mail.ru
В ООН предупредили об угрозе человечеству из-за чат-ботов с ИИ - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/ugroza-1873877955.html
В ООН предупредили об угрозе человечеству из-за чат-ботов с ИИ
В ООН предупредили об угрозе человечеству из-за чат-ботов с ИИ - РИА Новости, 24.05.2023
В ООН предупредили об угрозе человечеству из-за чат-ботов с ИИ
Искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества, правительства и компании должны быть... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:12
2023-05-24T15:12
в мире
технологии
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864427765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ca034ae074bef08660d796face686bc.jpg
ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества, правительства и компании должны быть очень осторожны с его использованием, заявил на брифинге Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "Помимо ситуаций в отдельных странах, меня больше беспокоит недавний стремительный прогресс в развитии искусственного интеллекта, особенно генеративного ИИ. Возможности огромны, но и риски тоже. Права человека должны быть интегрированы в ИИ на протяжении всего его жизненного цикла, и правительства и компании должны делать больше, чтобы обеспечить наличие защитных мер. Мое Управление внимательно следит за этими вопросами и изучает их", - сказал он журналистам. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как chatgpt, для защиты самостоятельности людей и здоровья населения.
https://ria.ru/20230514/ugroza-1871584812.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864427765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8799b71aa7efecdf3a81807601e7ec97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, оон
В мире, Технологии, ООН
В ООН предупредили об угрозе человечеству из-за чат-ботов с ИИ

Комиссар ООН Фолькер Тюрк: чат-боты с ИИ создают огромную опасность для человечества

© AP Photo / Richard DrewСтраница чат-бота ChatGPT
Страница чат-бота ChatGPT - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Richard Drew
Страница чат-бота ChatGPT. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества, правительства и компании должны быть очень осторожны с его использованием, заявил на брифинге Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
«
"Помимо ситуаций в отдельных странах, меня больше беспокоит недавний стремительный прогресс в развитии искусственного интеллекта, особенно генеративного ИИ. Возможности огромны, но и риски тоже. Права человека должны быть интегрированы в ИИ на протяжении всего его жизненного цикла, и правительства и компании должны делать больше, чтобы обеспечить наличие защитных мер. Мое Управление внимательно следит за этими вопросами и изучает их", - сказал он журналистам.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как chatgpt, для защиты самостоятельности людей и здоровья населения.
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, на выставке в Германии - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
"Мы ошиблись". В Британии предупредили о серьезной угрозе человечеству
14 мая, 07:30
 
В миреТехнологииООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала