https://ria.ru/20230524/ugol-1873874598.html

Россия и КНР согласовывают новый контракт по поставкам угля

Россия и КНР согласовывают новый контракт по поставкам угля - РИА Новости, 24.05.2023

Россия и КНР согласовывают новый контракт по поставкам угля

Россия и Китай согласовывают новый контракт по поставкам угля, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Евразийского экономического РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:54

2023-05-24T14:54

2023-05-24T14:54

экономика

россия

китай

николай шульгинов

индия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия и Китай согласовывают новый контракт по поставкам угля, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Евразийского экономического форума. "Мы не подписали пока соглашение с Китаем, оно находится в стадии согласования. А с Индией есть действующее соглашение о поставках угля", - сказал министр в ответ на вопрос о поставках угля в Китай и Индию. В октябре 2021 года был заключен меморандум с Индией о поставке 40 миллионов тонн в год коксующегося угля до 2030 года. Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в феврале 2022 года говорил, что разрабатывается межправсоглашение с КНР о поставках угля в республику в объеме 100 миллионов тонн в год. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 мая заявил на российско-китайском бизнес-форуме, что сотрудничество с Китаем в энергетике остается для РФ "безусловным приоритетом", и объемы экспорта природного и сжиженного газа, угля "неуклонно растут". Россия в 2022 году увеличила поставки угля в Китай на 11,2% - до 59,52 миллиона тонн, в Индию - почти в 2,5 раза, до 16,7 миллиона тонн. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, николай шульгинов, индия