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Россия и КНР согласовывают новый контракт по поставкам угля - РИА Новости, 24.05.2023
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14:54 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/ugol-1873874598.html
Россия и КНР согласовывают новый контракт по поставкам угля
Россия и КНР согласовывают новый контракт по поставкам угля - РИА Новости, 24.05.2023
Россия и КНР согласовывают новый контракт по поставкам угля
Россия и Китай согласовывают новый контракт по поставкам угля, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Евразийского экономического РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:54
2023-05-24T14:54
экономика
россия
китай
николай шульгинов
индия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия и Китай согласовывают новый контракт по поставкам угля, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Евразийского экономического форума. "Мы не подписали пока соглашение с Китаем, оно находится в стадии согласования. А с Индией есть действующее соглашение о поставках угля", - сказал министр в ответ на вопрос о поставках угля в Китай и Индию. В октябре 2021 года был заключен меморандум с Индией о поставке 40 миллионов тонн в год коксующегося угля до 2030 года. Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в феврале 2022 года говорил, что разрабатывается межправсоглашение с КНР о поставках угля в республику в объеме 100 миллионов тонн в год. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 мая заявил на российско-китайском бизнес-форуме, что сотрудничество с Китаем в энергетике остается для РФ "безусловным приоритетом", и объемы экспорта природного и сжиженного газа, угля "неуклонно растут". Россия в 2022 году увеличила поставки угля в Китай на 11,2% - до 59,52 миллиона тонн, в Индию - почти в 2,5 раза, до 16,7 миллиона тонн. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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экономика, россия, китай, николай шульгинов, индия
Экономика, Россия, Китай, Николай Шульгинов, Индия
Россия и КНР согласовывают новый контракт по поставкам угля

Глава Минэнерго Шульгинов: Россия и КНР согласовывают новый контракт по поставкам угля

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны с углем
Железнодорожные вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Железнодорожные вагоны с углем. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия и Китай согласовывают новый контракт по поставкам угля, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Евразийского экономического форума.
«
"Мы не подписали пока соглашение с Китаем, оно находится в стадии согласования. А с Индией есть действующее соглашение о поставках угля", - сказал министр в ответ на вопрос о поставках угля в Китай и Индию.
В октябре 2021 года был заключен меморандум с Индией о поставке 40 миллионов тонн в год коксующегося угля до 2030 года. Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в феврале 2022 года говорил, что разрабатывается межправсоглашение с КНР о поставках угля в республику в объеме 100 миллионов тонн в год.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 мая заявил на российско-китайском бизнес-форуме, что сотрудничество с Китаем в энергетике остается для РФ "безусловным приоритетом", и объемы экспорта природного и сжиженного газа, угля "неуклонно растут".
Россия в 2022 году увеличила поставки угля в Китай на 11,2% - до 59,52 миллиона тонн, в Индию - почти в 2,5 раза, до 16,7 миллиона тонн.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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