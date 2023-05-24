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Бречалов дал старт строительству Дворца единоборств в Ижевске - РИА Новости, 24.05.2023
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Удмуртская Республика
 
14:04 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/udmurtiya-1873860744.html
Бречалов дал старт строительству Дворца единоборств в Ижевске
Бречалов дал старт строительству Дворца единоборств в Ижевске - РИА Новости, 24.05.2023
Бречалов дал старт строительству Дворца единоборств в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов в Ижевске дал старт строительству Дворца единоборств площадью десять тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:04
2023-05-24T14:04
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 24 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в Ижевске дал старт строительству Дворца единоборств площадью десять тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе руководителя региона. "В Ижевске состоялась торжественная закладка капсулы времени, посвящённая началу строительства Дворца единоборств. Новый спортивный объект — это сооружение площадью 10 тысяч квадратных метров. В торжественной церемонии участвовали глава региона Александр Бречалов, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный регулярный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA чемпион Европы Александр Поветкин и российский боксёр-профессионал, чемпион мира по версиям WBA Денис Лебедев", - говорится в сообщении. Отмечается, что в здании разместятся залы для различных видов единоборств: тхэквондо, карате, дзюдо, самбо, бокса, борьбы, тайского бокса, тренажёрный зал и хостел для спортсменов из других регионов. Для игровых видов спорта предусмотрены отдельные помещения для тренировок и большой спортивно-зрелищный зал с трибунами на 1 тысячу человек. Во дворце смогут заниматься единовременно 118 воспитанников. "Мы видим, насколько востребовано направление сейчас, и что Дворец единоборств - очень долгожданный объект. В республике насчитывается 22 смежных вида спорта с количеством занимающихся более 13 тысяч человек. Здорово, что мы начинаем воплощать проект в жизнь в присутствии чемпионов – это большой стимул для присутствующих здесь юных спортсменов двигаться дальше", - приводятся слова Бречалова. Глава Удмуртии добавил, что в марте в республику приезжал трёхкратный олимпийский чемпион, член Совета Федерации Александр Карелин – свой мастер-класс он провёл в Воткинске, а чуть ранее в Глазове. Количество ребят, которые приходят на такие встречи, внушительное. В планах — чтобы спортсмены и других городов и районов республики могли пообщаться с легендой. "Дворец единоборств — отличный проект для развития детского спорта. Строительство этого объекта имеет огромную значимость для юных спортсменов. Здесь ребята не только освоят различные виды единоборств, но и научатся важным вещам: уважение к старшим, преодоление трудностей, помощь окружающим. Всегда занимайтесь спортом", - цитирует пресс-служба Поветкина.
удмуртская республика (удмуртия)
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов дал старт строительству Дворца единоборств в Ижевске

Глава Удмуртии Бречалов дал старт строительству Дворца единоборств в Ижевске

© Фото : Администрация Главы и Правительства Удмуртской РеспубликиТоржественная закладка капсулы времени, посвященная началу строительства Дворца единоборств в Ижевске
Торжественная закладка капсулы времени, посвященная началу строительства Дворца единоборств в Ижевске - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
Читать ria.ru в
УФА, 24 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в Ижевске дал старт строительству Дворца единоборств площадью десять тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
«
"В Ижевске состоялась торжественная закладка капсулы времени, посвящённая началу строительства Дворца единоборств. Новый спортивный объект — это сооружение площадью 10 тысяч квадратных метров. В торжественной церемонии участвовали глава региона Александр Бречалов, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный регулярный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA чемпион Европы Александр Поветкин и российский боксёр-профессионал, чемпион мира по версиям WBA Денис Лебедев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в здании разместятся залы для различных видов единоборств: тхэквондо, карате, дзюдо, самбо, бокса, борьбы, тайского бокса, тренажёрный зал и хостел для спортсменов из других регионов. Для игровых видов спорта предусмотрены отдельные помещения для тренировок и большой спортивно-зрелищный зал с трибунами на 1 тысячу человек. Во дворце смогут заниматься единовременно 118 воспитанников.
«
"Мы видим, насколько востребовано направление сейчас, и что Дворец единоборств - очень долгожданный объект. В республике насчитывается 22 смежных вида спорта с количеством занимающихся более 13 тысяч человек. Здорово, что мы начинаем воплощать проект в жизнь в присутствии чемпионов – это большой стимул для присутствующих здесь юных спортсменов двигаться дальше", - приводятся слова Бречалова.
Глава Удмуртии добавил, что в марте в республику приезжал трёхкратный олимпийский чемпион, член Совета Федерации Александр Карелин – свой мастер-класс он провёл в Воткинске, а чуть ранее в Глазове. Количество ребят, которые приходят на такие встречи, внушительное. В планах — чтобы спортсмены и других городов и районов республики могли пообщаться с легендой.
"Дворец единоборств — отличный проект для развития детского спорта. Строительство этого объекта имеет огромную значимость для юных спортсменов. Здесь ребята не только освоят различные виды единоборств, но и научатся важным вещам: уважение к старшим, преодоление трудностей, помощь окружающим. Всегда занимайтесь спортом", - цитирует пресс-служба Поветкина.
© Фото : Администрация Главы и Правительства Удмуртской РеспубликиБоксер Александр Поветкин на торжественной закладке капсулы времени, посвященной началу строительства Дворца единоборств в Ижевске
Боксер Александр Поветкин на торжественной закладке капсулы времени, посвященной началу строительства Дворца единоборств в Ижевске - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
Боксер Александр Поветкин на торжественной закладке капсулы времени, посвященной началу строительства Дворца единоборств в Ижевске
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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