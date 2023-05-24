https://ria.ru/20230524/udmurtiya-1873860744.html

Бречалов дал старт строительству Дворца единоборств в Ижевске

Бречалов дал старт строительству Дворца единоборств в Ижевске - РИА Новости, 24.05.2023

Бречалов дал старт строительству Дворца единоборств в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов в Ижевске дал старт строительству Дворца единоборств площадью десять тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:04

2023-05-24T14:04

2023-05-24T14:04

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873858531_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_36126e643a987f341e931affc4c36bba.jpg

УФА, 24 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в Ижевске дал старт строительству Дворца единоборств площадью десять тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе руководителя региона. "В Ижевске состоялась торжественная закладка капсулы времени, посвящённая началу строительства Дворца единоборств. Новый спортивный объект — это сооружение площадью 10 тысяч квадратных метров. В торжественной церемонии участвовали глава региона Александр Бречалов, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный регулярный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA чемпион Европы Александр Поветкин и российский боксёр-профессионал, чемпион мира по версиям WBA Денис Лебедев", - говорится в сообщении. Отмечается, что в здании разместятся залы для различных видов единоборств: тхэквондо, карате, дзюдо, самбо, бокса, борьбы, тайского бокса, тренажёрный зал и хостел для спортсменов из других регионов. Для игровых видов спорта предусмотрены отдельные помещения для тренировок и большой спортивно-зрелищный зал с трибунами на 1 тысячу человек. Во дворце смогут заниматься единовременно 118 воспитанников. "Мы видим, насколько востребовано направление сейчас, и что Дворец единоборств - очень долгожданный объект. В республике насчитывается 22 смежных вида спорта с количеством занимающихся более 13 тысяч человек. Здорово, что мы начинаем воплощать проект в жизнь в присутствии чемпионов – это большой стимул для присутствующих здесь юных спортсменов двигаться дальше", - приводятся слова Бречалова. Глава Удмуртии добавил, что в марте в республику приезжал трёхкратный олимпийский чемпион, член Совета Федерации Александр Карелин – свой мастер-класс он провёл в Воткинске, а чуть ранее в Глазове. Количество ребят, которые приходят на такие встречи, внушительное. В планах — чтобы спортсмены и других городов и районов республики могли пообщаться с легендой. "Дворец единоборств — отличный проект для развития детского спорта. Строительство этого объекта имеет огромную значимость для юных спортсменов. Здесь ребята не только освоят различные виды единоборств, но и научатся важным вещам: уважение к старшим, преодоление трудностей, помощь окружающим. Всегда занимайтесь спортом", - цитирует пресс-служба Поветкина.

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)