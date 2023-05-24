https://ria.ru/20230524/udary-1873830928.html

В Крыму резко ответили на слова США об ударах по России

В Крыму резко ответили на слова США об ударах по России - РИА Новости, 24.05.2023

В Крыму резко ответили на слова США об ударах по России

В России не поощряют возможность предполагаемых противников США наносить возможные удары по территории Америки, но оставляют за противниками Вашингтона право... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:14

2023-05-24T12:14

2023-05-24T12:14

специальная военная операция на украине

в мире

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ольга ковитиди

государственный департамент сша

сша

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В России не поощряют возможность предполагаемых противников США наносить возможные удары по территории Америки, но оставляют за противниками Вашингтона право принимать решения, сказала РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя заявление Госдепартамента. США не поощряют удары Украины по территории России, но оставляют за Киевом право принимать решения, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя атаку украинской диверсионно-разведывательной группы на территории Белгородской области. "У каждого государства есть сторонники, сторонние наблюдатели и недруги. У каждого государства своя политика, своя аргументация событий и обоснование действий. Многие решения России для осознания происходящего теми, кто нас не слышит и не хочет слышать, требуют зеркального ответа", - сказала сенатор. Ковитиди отметила: "Мы, в России, не поощряем возможность предполагаемых противников США наносить возможные удары по территории Соединенных Штатов, но оставляем за противниками США право принимать решения".

https://ria.ru/20230522/krym-1873330266.html

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в мире, россия, ольга ковитиди, государственный департамент сша, сша