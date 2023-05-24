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Кравцов встретился с учителями Героев России, отмеченными госнаградами

Кравцов встретился с учителями Героев России, отмеченными госнаградами - РИА Новости, 24.05.2023

Кравцов встретился с учителями Героев России, отмеченными госнаградами

Министр просвещения России Сергей Кравцов провел встречу с педагогами и наставниками, которые воспитали Героев России. Ранее Президент России Владимир Путин... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:51

2023-05-24T11:51

2023-05-24T11:51

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов провел встречу с педагогами и наставниками, которые воспитали Героев России. Ранее Президент России Владимир Путин вручил им высшие государственные награды Российской Федерации.Знаком отличия "За наставничество" награждены до 2012 года учитель школы села Воя Кировской области Нина Чешаева, до 2015 года учитель школы деревни Челка Кировской области Нина Окулова, педагог допобразования Нижегородской кадетской школы, спасатель Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Плеснев и член Омской местной общественной организации "Совет ветеранов педагогического труда" Наталья Чебакова.Звание "Народный учитель Российской Федерации" присвоено директору Лебяжинской средней школы Волгоградской области Нине Будариной.Звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" удостоены учитель Жарковской средней школы Тверской области Ирина Константинова, учитель школы № 16 города Лысьвы Пермского края Татьяна Ощепкова, учитель Майкопской гимназии № 22 Республики Адыгея Мария Трофименко.Звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" присвоили старшему тренеру Республики Татарстан по вольной борьбе Сагиту Ибрагимову.После церемонии награждения министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил учителей и наставников с присуждением высоких наград."Каждый из вас подготовил героя нашей страны, героя специальной военной операции, которыми мы гордимся. Именно вы, учителя, формируете мировоззрение детей. Герои, которых вы воспитали, во многом брали пример как со своих родителей, так и с вас. Благодаря вам наша страна будет сильной и непобедимой!" – подчеркнул Сергей Кравцов.Педагоги поделились воспоминаниями о школьных годах сегодняшних героев России и рассказали о судьбах своих учеников и их военных достижениях."Очень много выпускников нашей школы принимают участие в специальной военной операции. Служба Родине для них оказалась на первом месте. Приятно, что ученики не забывают своих педагогов. И нам хотелось бы ими гордиться, ведь своими поступками они приумножают традиции нашей страны", – отметила директор Лебяжинской средней школы Нина Бударина.Вместе с министром просвещения педагоги обсудили актуальные вопросы образования: реализацию мероприятий по защите русского языка, воспитательную работу и сохранение традиционных ценностей, введение в школах единых образовательных программ и ранней профессиональной ориентации, использование новых информационных технологий в обучении.Отдельное внимание они уделили начальной военной подготовке в школах, продвижению спортивных активностей, а также кадетскому образованию. Сергей Кравцов рассказал, что осенью этого года запланировано проведение съезда представителей системы кадетского образования России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор