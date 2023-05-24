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Кравцов встретился с учителями Героев России, отмеченными госнаградами - РИА Новости, 24.05.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:51 24.05.2023
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Кравцов встретился с учителями Героев России, отмеченными госнаградами
Кравцов встретился с учителями Героев России, отмеченными госнаградами - РИА Новости, 24.05.2023
Кравцов встретился с учителями Героев России, отмеченными госнаградами
Министр просвещения России Сергей Кравцов провел встречу с педагогами и наставниками, которые воспитали Героев России. Ранее Президент России Владимир Путин... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:51
2023-05-24T11:51
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов провел встречу с педагогами и наставниками, которые воспитали Героев России. Ранее Президент России Владимир Путин вручил им высшие государственные награды Российской Федерации.Знаком отличия "За наставничество" награждены до 2012 года учитель школы села Воя Кировской области Нина Чешаева, до 2015 года учитель школы деревни Челка Кировской области Нина Окулова, педагог допобразования Нижегородской кадетской школы, спасатель Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Плеснев и член Омской местной общественной организации "Совет ветеранов педагогического труда" Наталья Чебакова.Звание "Народный учитель Российской Федерации" присвоено директору Лебяжинской средней школы Волгоградской области Нине Будариной.Звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" удостоены учитель Жарковской средней школы Тверской области Ирина Константинова, учитель школы № 16 города Лысьвы Пермского края Татьяна Ощепкова, учитель Майкопской гимназии № 22 Республики Адыгея Мария Трофименко.Звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" присвоили старшему тренеру Республики Татарстан по вольной борьбе Сагиту Ибрагимову.После церемонии награждения министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил учителей и наставников с присуждением высоких наград.&quot;Каждый из вас подготовил героя нашей страны, героя специальной военной операции, которыми мы гордимся. Именно вы, учителя, формируете мировоззрение детей. Герои, которых вы воспитали, во многом брали пример как со своих родителей, так и с вас. Благодаря вам наша страна будет сильной и непобедимой!&quot; – подчеркнул Сергей Кравцов.Педагоги поделились воспоминаниями о школьных годах сегодняшних героев России и рассказали о судьбах своих учеников и их военных достижениях.&quot;Очень много выпускников нашей школы принимают участие в специальной военной операции. Служба Родине для них оказалась на первом месте. Приятно, что ученики не забывают своих педагогов. И нам хотелось бы ими гордиться, ведь своими поступками они приумножают традиции нашей страны&quot;, – отметила директор Лебяжинской средней школы Нина Бударина.Вместе с министром просвещения педагоги обсудили актуальные вопросы образования: реализацию мероприятий по защите русского языка, воспитательную работу и сохранение традиционных ценностей, введение в школах единых образовательных программ и ранней профессиональной ориентации, использование новых информационных технологий в обучении.Отдельное внимание они уделили начальной военной подготовке в школах, продвижению спортивных активностей, а также кадетскому образованию. Сергей Кравцов рассказал, что осенью этого года запланировано проведение съезда представителей системы кадетского образования России.
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РИА Новости
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор

Кравцов встретился с учителями Героев России, отмеченными госнаградами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в области культуры, космонавтики, образования, а также ряда других сфер
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в области культуры, космонавтики, образования, а также ряда других сфер - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов провел встречу с педагогами и наставниками, которые воспитали Героев России. Ранее Президент России Владимир Путин вручил им высшие государственные награды Российской Федерации.
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и учитель и наставник Героя Российской Федерации Дмитрия Перминова Наталья Чебакова
Президент России Владимир Путин и учитель и наставник Героя Российской Федерации Дмитрия Перминова Наталья Чебакова
© POOL
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Президент России Владимир Путин и учитель и наставник Героя Российской Федерации Дмитрия Перминова Наталья Чебакова
Знаком отличия "За наставничество" награждены до 2012 года учитель школы села Воя Кировской области Нина Чешаева, до 2015 года учитель школы деревни Челка Кировской области Нина Окулова, педагог допобразования Нижегородской кадетской школы, спасатель Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Плеснев и член Омской местной общественной организации "Совет ветеранов педагогического труда" Наталья Чебакова.
Звание "Народный учитель Российской Федерации" присвоено директору Лебяжинской средней школы Волгоградской области Нине Будариной.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и учитель и наставник Героя Российской Федерации Владимира Киселева Александр Плеснев
 Президент РФ Владимир Путин и учитель и наставник Героя Российской Федерации Владимира Киселева Александр Плеснев - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и учитель и наставник Героя Российской Федерации Владимира Киселева Александр Плеснев
Звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" удостоены учитель Жарковской средней школы Тверской области Ирина Константинова, учитель школы № 16 города Лысьвы Пермского края Татьяна Ощепкова, учитель Майкопской гимназии № 22 Республики Адыгея Мария Трофименко.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и учитель и наставник Героя Российской Федерации Сергея Полушина Нина Окулова
Президент РФ Владимир Путин и учитель и наставник Героя Российской Федерации Сергея Полушина Нина Окулова - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и учитель и наставник Героя Российской Федерации Сергея Полушина Нина Окулова
Звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" присвоили старшему тренеру Республики Татарстан по вольной борьбе Сагиту Ибрагимову.
После церемонии награждения министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил учителей и наставников с присуждением высоких наград.
«

"Каждый из вас подготовил героя нашей страны, героя специальной военной операции, которыми мы гордимся. Именно вы, учителя, формируете мировоззрение детей. Герои, которых вы воспитали, во многом брали пример как со своих родителей, так и с вас. Благодаря вам наша страна будет сильной и непобедимой!" – подчеркнул Сергей Кравцов.

Педагоги поделились воспоминаниями о школьных годах сегодняшних героев России и рассказали о судьбах своих учеников и их военных достижениях.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкУчитель и наставник Героя Российской Федерации (посмертно) Алексея Осокина Нина Бударина
Учитель и наставник Героя Российской Федерации (посмертно) Алексея Осокина Нина Бударина - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Учитель и наставник Героя Российской Федерации (посмертно) Алексея Осокина Нина Бударина
«

"Очень много выпускников нашей школы принимают участие в специальной военной операции. Служба Родине для них оказалась на первом месте. Приятно, что ученики не забывают своих педагогов. И нам хотелось бы ими гордиться, ведь своими поступками они приумножают традиции нашей страны", – отметила директор Лебяжинской средней школы Нина Бударина.

Вместе с министром просвещения педагоги обсудили актуальные вопросы образования: реализацию мероприятий по защите русского языка, воспитательную работу и сохранение традиционных ценностей, введение в школах единых образовательных программ и ранней профессиональной ориентации, использование новых информационных технологий в обучении.
Отдельное внимание они уделили начальной военной подготовке в школах, продвижению спортивных активностей, а также кадетскому образованию. Сергей Кравцов рассказал, что осенью этого года запланировано проведение съезда представителей системы кадетского образования России.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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