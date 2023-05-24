https://ria.ru/20230524/ubiystvo-1873786314.html
На юге Москвы мужчина ударил свою бабушку гантелей и задушил
На юге Москвы мужчина ударил свою бабушку гантелей и задушил - РИА Новости, 24.05.2023
На юге Москвы мужчина ударил свою бабушку гантелей и задушил
На юге Москвы внук ударил бабушку гантелей, а после задушил, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила в Telegram-канале журналистам старший помощник... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:04
2023-05-24T10:04
2023-05-24T10:04
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На юге Москвы внук ударил бабушку гантелей, а после задушил, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила в Telegram-канале журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, 24 мая мужчина 1996 года рождения в квартире дома на Братеевской улице в Москве ударил свою 70-летнюю бабушку грифом гантели по голове, после чего, увидев, что она не умерла, взял шнурок от ботинок и задушил ее. "Фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - сказала Иванова. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
https://ria.ru/20211202/khakasiya-1761779490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
На юге Москвы мужчина ударил свою бабушку гантелей и задушил
На Братеевской улице в Москве мужчина ударил бабушку гантелей и задушил шнурком от ботинок