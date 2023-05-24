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На юге Москвы мужчина ударил свою бабушку гантелей и задушил - РИА Новости, 24.05.2023
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10:04 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/ubiystvo-1873786314.html
На юге Москвы мужчина ударил свою бабушку гантелей и задушил
На юге Москвы мужчина ударил свою бабушку гантелей и задушил - РИА Новости, 24.05.2023
На юге Москвы мужчина ударил свою бабушку гантелей и задушил
На юге Москвы внук ударил бабушку гантелей, а после задушил, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила в Telegram-канале журналистам старший помощник... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:04
2023-05-24T10:04
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На юге Москвы внук ударил бабушку гантелей, а после задушил, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила в Telegram-канале журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, 24 мая мужчина 1996 года рождения в квартире дома на Братеевской улице в Москве ударил свою 70-летнюю бабушку грифом гантели по голове, после чего, увидев, что она не умерла, взял шнурок от ботинок и задушил ее. "Фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - сказала Иванова. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
На юге Москвы мужчина ударил свою бабушку гантелей и задушил

На Братеевской улице в Москве мужчина ударил бабушку гантелей и задушил шнурком от ботинок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На юге Москвы внук ударил бабушку гантелей, а после задушил, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила в Telegram-канале журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, 24 мая мужчина 1996 года рождения в квартире дома на Братеевской улице в Москве ударил свою 70-летнюю бабушку грифом гантели по голове, после чего, увидев, что она не умерла, взял шнурок от ботинок и задушил ее.
«
"Фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - сказала Иванова.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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