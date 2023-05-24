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В Красноярске раскрыли убийство семьи, совершенное 25 лет назад - РИА Новости, 24.05.2023
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09:08 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/ubiystvo-1873775816.html
В Красноярске раскрыли убийство семьи, совершенное 25 лет назад
В Красноярске раскрыли убийство семьи, совершенное 25 лет назад - РИА Новости, 24.05.2023
В Красноярске раскрыли убийство семьи, совершенное 25 лет назад
Следствие задержало обвиняемого в убийстве семьи из трех человек из-за долга в 20 миллионов рублей, совершенном 25 лет назад в Красноярске, сообщает... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:08
2023-05-24T09:08
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Следствие задержало обвиняемого в убийстве семьи из трех человек из-за долга в 20 миллионов рублей, совершенном 25 лет назад в Красноярске, сообщает региональный главк СК РФ на сайте. По его данным, следователи возобновили расследование уголовного дела, возбужденного в 1998 году по факту убийства в Красноярске супружеской пары и их малолетней дочери. Спустя 24 года в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет ими при взаимодействии с сотрудниками полиции установлена причастность к убийству семьи 55-летнего жителя Красноярска. "Установлено, что 30 мая 1998 года в квартиру к главе семьи пришел ранее ему знакомый 30-летний мужчина для решения вопроса об отсрочке возврата денежного долга в сумме 20 миллионов рублей. В результате возникшего конфликта злоумышленник, имея при себе огнестрельное оружие, произвел выстрелы в хозяина квартиры, его супругу и дочь. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник вывез тела на дачный участок, принадлежавший его родственнику, сбросил в яму и закопал", - говорится в сообщении. По данным СК, 22 мая на территории дачного массива в Красноярске при проведении поисков были найдены костные останки всех членов семьи, а также предметы их одежды. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230430/ubiystvo-1868805888.html
красноярск
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске раскрыли убийство семьи, совершенное 25 лет назад

В Красноярске раскрыли убийство семьи в 1998 году из-за долга в 20 миллионов рублей

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Следствие задержало обвиняемого в убийстве семьи из трех человек из-за долга в 20 миллионов рублей, совершенном 25 лет назад в Красноярске, сообщает региональный главк СК РФ на сайте.
По его данным, следователи возобновили расследование уголовного дела, возбужденного в 1998 году по факту убийства в Красноярске супружеской пары и их малолетней дочери. Спустя 24 года в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет ими при взаимодействии с сотрудниками полиции установлена причастность к убийству семьи 55-летнего жителя Красноярска.
«
"Установлено, что 30 мая 1998 года в квартиру к главе семьи пришел ранее ему знакомый 30-летний мужчина для решения вопроса об отсрочке возврата денежного долга в сумме 20 миллионов рублей. В результате возникшего конфликта злоумышленник, имея при себе огнестрельное оружие, произвел выстрелы в хозяина квартиры, его супругу и дочь. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник вывез тела на дачный участок, принадлежавший его родственнику, сбросил в яму и закопал", - говорится в сообщении.
По данным СК, 22 мая на территории дачного массива в Красноярске при проведении поисков были найдены костные останки всех членов семьи, а также предметы их одежды. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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