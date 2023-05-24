https://ria.ru/20230524/ubiystvo-1873775816.html

В Красноярске раскрыли убийство семьи, совершенное 25 лет назад

В Красноярске раскрыли убийство семьи, совершенное 25 лет назад - РИА Новости, 24.05.2023

В Красноярске раскрыли убийство семьи, совершенное 25 лет назад

Следствие задержало обвиняемого в убийстве семьи из трех человек из-за долга в 20 миллионов рублей, совершенном 25 лет назад в Красноярске, сообщает... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T09:08

2023-05-24T09:08

2023-05-24T09:08

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_97aa777c406e35706b87f58657a69c79.jpg

КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Следствие задержало обвиняемого в убийстве семьи из трех человек из-за долга в 20 миллионов рублей, совершенном 25 лет назад в Красноярске, сообщает региональный главк СК РФ на сайте. По его данным, следователи возобновили расследование уголовного дела, возбужденного в 1998 году по факту убийства в Красноярске супружеской пары и их малолетней дочери. Спустя 24 года в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет ими при взаимодействии с сотрудниками полиции установлена причастность к убийству семьи 55-летнего жителя Красноярска. "Установлено, что 30 мая 1998 года в квартиру к главе семьи пришел ранее ему знакомый 30-летний мужчина для решения вопроса об отсрочке возврата денежного долга в сумме 20 миллионов рублей. В результате возникшего конфликта злоумышленник, имея при себе огнестрельное оружие, произвел выстрелы в хозяина квартиры, его супругу и дочь. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник вывез тела на дачный участок, принадлежавший его родственнику, сбросил в яму и закопал", - говорится в сообщении. По данным СК, 22 мая на территории дачного массива в Красноярске при проведении поисков были найдены костные останки всех членов семьи, а также предметы их одежды. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230430/ubiystvo-1868805888.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)