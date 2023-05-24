https://ria.ru/20230524/tyumen-1873836135.html
Матвиенко провела встречу с руководством Тюменской области
Матвиенко провела встречу с руководством Тюменской области - РИА Новости, 24.05.2023
Матвиенко провела встречу с руководством Тюменской области
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством Тюменской области, на которой обсуждались вопросы социально-экономического... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:34
2023-05-24T12:34
2023-05-24T12:34
тюменская область
тюменская область
валентина матвиенко
совет федерации рф
тюменская областная дума
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg
ТЮМЕНЬ, 24 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством Тюменской области, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития, отметила, что регион достигает позитивных результатов по ключевым направлениям, сообщает информационный центр правительства региона. Во встрече с председателем Совета Федерации приняли участие губернатор Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. "Валентина Матвиенко отметила высокие показатели промышленного производства, обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, стабильную финансово-экономическую ситуацию в целом. В ходе беседы были затронуты вопросы комплексной застройки, качества питьевой воды", - следует из сообщения информцентра. Отмечается, что Матвиенко в ходе беседы акцентировала внимание на том, что в регионе активно развиваются современные технологии и промышленность.
https://ria.ru/20230523/tyumenskaya-1873574293.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_26:0:2459:1825_1920x0_80_0_0_256c29f98723609da209355a5dced7f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, валентина матвиенко, совет федерации рф, тюменская областная дума, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Тюменская областная Дума, Александр Моор
Матвиенко провела встречу с руководством Тюменской области
Спикер СФ Матвиенко на встрече с руководством Тюменской области отметила успехи региона