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Матвиенко провела встречу с руководством Тюменской области - РИА Новости, 24.05.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
12:34 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/tyumen-1873836135.html
Матвиенко провела встречу с руководством Тюменской области
Матвиенко провела встречу с руководством Тюменской области - РИА Новости, 24.05.2023
Матвиенко провела встречу с руководством Тюменской области
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством Тюменской области, на которой обсуждались вопросы социально-экономического... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:34
2023-05-24T12:34
тюменская область
тюменская область
валентина матвиенко
совет федерации рф
тюменская областная дума
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 24 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством Тюменской области, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития, отметила, что регион достигает позитивных результатов по ключевым направлениям, сообщает информационный центр правительства региона. Во встрече с председателем Совета Федерации приняли участие губернатор Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. "Валентина Матвиенко отметила высокие показатели промышленного производства, обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, стабильную финансово-экономическую ситуацию в целом. В ходе беседы были затронуты вопросы комплексной застройки, качества питьевой воды", - следует из сообщения информцентра. Отмечается, что Матвиенко в ходе беседы акцентировала внимание на том, что в регионе активно развиваются современные технологии и промышленность.
https://ria.ru/20230523/tyumenskaya-1873574293.html
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тюменская область, валентина матвиенко, совет федерации рф, тюменская областная дума, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Тюменская областная Дума, Александр Моор
Матвиенко провела встречу с руководством Тюменской области

Спикер СФ Матвиенко на встрече с руководством Тюменской области отметила успехи региона

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 24 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством Тюменской области, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития, отметила, что регион достигает позитивных результатов по ключевым направлениям, сообщает информационный центр правительства региона.
Во встрече с председателем Совета Федерации приняли участие губернатор Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.
«
"Валентина Матвиенко отметила высокие показатели промышленного производства, обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, стабильную финансово-экономическую ситуацию в целом. В ходе беседы были затронуты вопросы комплексной застройки, качества питьевой воды", - следует из сообщения информцентра.
Отмечается, что Матвиенко в ходе беседы акцентировала внимание на том, что в регионе активно развиваются современные технологии и промышленность.
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Тюменская областьТюменская областьВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФТюменская областная ДумаАлександр Моор
 
 
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