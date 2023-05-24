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Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на четверг - РИА Новости, 24.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:35 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/tuman-1873884043.html
Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на четверг
Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на четверг - РИА Новости, 24.05.2023
Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на четверг
Автомобилистам Москвы стоит быть внимательнее на дороге из-за тумана в ночь на четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:35
2023-05-24T15:35
общество
москва
погода
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Автомобилистам Москвы стоит быть внимательнее на дороге из-за тумана в ночь на четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, с 23.00 24 мая до 09.00 25 мая местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на четверг

Автомобилистам в Москве посоветовали быть внимательнее из-за тумана в ночь на четверг

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС на дороге во время тумана
Сотрудники ДПС на дороге во время тумана - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники ДПС на дороге во время тумана. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Автомобилистам Москвы стоит быть внимательнее на дороге из-за тумана в ночь на четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"По прогнозам синоптиков, с 23.00 24 мая до 09.00 25 мая местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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