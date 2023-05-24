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Цены на продукты в основном стали ниже, чем были в 2022 году, заявили в ФАС - РИА Новости, 24.05.2023
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12:02 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/tseny-1873826543.html
Цены на продукты в основном стали ниже, чем были в 2022 году, заявили в ФАС
Цены на продукты в основном стали ниже, чем были в 2022 году, заявили в ФАС - РИА Новости, 24.05.2023
Цены на продукты в основном стали ниже, чем были в 2022 году, заявили в ФАС
Продовольственная ситуация в России положительная, цены в основном ниже, чем были в прошлом году, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:02
2023-05-24T12:02
цены
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
инфляция
продукты
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Продовольственная ситуация в России положительная, цены в основном ниже, чем были в прошлом году, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Вообще сейчас в целом по продовольствию ситуация положительная, у нас цены ниже в основном, чем в прошлом году, есть отдельные товары, где немного выше, но в основном… цены ниже по ряду причин", - сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума. При этом на вопрос о ситуации в новых регионах он уточнил, что "работа идет", но никаких подробней не раскрыл. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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цены, экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), инфляция, продукты
Цены, Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Инфляция, Продукты
Цены на продукты в основном стали ниже, чем были в 2022 году, заявили в ФАС

Глава ФАС Шаскольский: цены на продукты в основном стали ниже, чем были в 2022 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Бутылки с растительным маслом на полке магазина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Продовольственная ситуация в России положительная, цены в основном ниже, чем были в прошлом году, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
«
"Вообще сейчас в целом по продовольствию ситуация положительная, у нас цены ниже в основном, чем в прошлом году, есть отдельные товары, где немного выше, но в основном… цены ниже по ряду причин", - сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума.
При этом на вопрос о ситуации в новых регионах он уточнил, что "работа идет", но никаких подробней не раскрыл.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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