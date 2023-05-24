https://ria.ru/20230524/tseny-1873826543.html

Цены на продукты в основном стали ниже, чем были в 2022 году, заявили в ФАС

Цены на продукты в основном стали ниже, чем были в 2022 году, заявили в ФАС - РИА Новости, 24.05.2023

Цены на продукты в основном стали ниже, чем были в 2022 году, заявили в ФАС

Продовольственная ситуация в России положительная, цены в основном ниже, чем были в прошлом году, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:02

2023-05-24T12:02

2023-05-24T12:02

цены

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

инфляция

продукты

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Продовольственная ситуация в России положительная, цены в основном ниже, чем были в прошлом году, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Вообще сейчас в целом по продовольствию ситуация положительная, у нас цены ниже в основном, чем в прошлом году, есть отдельные товары, где немного выше, но в основном… цены ниже по ряду причин", - сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума. При этом на вопрос о ситуации в новых регионах он уточнил, что "работа идет", но никаких подробней не раскрыл. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20230517/ovoschi-1872489320.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цены, экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), инфляция, продукты