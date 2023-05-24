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Разведка Украины назвала Путина своей главной целью - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 24.05.2023 (обновлено: 23:46 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/tsel-1873972000.html
Разведка Украины назвала Путина своей главной целью
Разведка Украины назвала Путина своей главной целью - РИА Новости, 24.05.2023
Разведка Украины назвала Путина своей главной целью
Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Welt, что Владимир Путин находится во главе списка... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T22:43
2023-05-24T23:46
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
дмитрий песков
владимир путин
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Welt, что Владимир Путин находится во главе списка целей его ведомства."Наша приоритетная задача — уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать", — сказал генерал.На вопрос о том, кто находится во главе этого списка, Скибцкий назвал фамилию президента России."Путин, потому что он координирует и решает, что происходит", — заявил он.Замглавы ГУР Украины также спросили, собираются ли ВСУ подрывать Крымский мост. Он ответил, что киевские власти оставят его российским войскам "как путь к отступлению". При этом Скибицкий пригрозил разрушить порт Мариуполя, назвав его одним из ключевых логистических пунктов. В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Главы государства в этот момент в Кремле не было. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это нападение является попыткой теракта, тем самым Украина поставила себя в ряд государств — спонсоров терроризма.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873465497.html
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украина, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, в мире, вооруженные силы украины, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире, Вооруженные силы Украины, Мариуполь
Разведка Украины назвала Путина своей главной целью

Замначальника ГУР Скибицкий назвал Владимира Путина главной целью украинской разведки

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Welt, что Владимир Путин находится во главе списка целей его ведомства.
"Наша приоритетная задача — уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать", — сказал генерал.
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На вопрос о том, кто находится во главе этого списка, Скибцкий назвал фамилию президента России.
"Путин, потому что он координирует и решает, что происходит", — заявил он.

Украинские чиновники не в первый раз выступают с угрозами терактов против россиян и тех, кто поддерживает военную спецоперацию. Так, в начале мая глава управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов заявил, что Киев "убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

Замглавы ГУР Украины также спросили, собираются ли ВСУ подрывать Крымский мост. Он ответил, что киевские власти оставят его российским войскам "как путь к отступлению". При этом Скибицкий пригрозил разрушить порт Мариуполя, назвав его одним из ключевых логистических пунктов.
В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Главы государства в этот момент в Кремле не было. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это нападение является попыткой теракта, тем самым Украина поставила себя в ряд государств — спонсоров терроризма.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинВ миреВооруженные силы УкраиныМариуполь
 
 
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