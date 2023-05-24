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В Кремле прокомментировали сообщения о плохом состоянии "Троицы" Рублева - РИА Новости, 24.05.2023
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Религия
 
13:02 24.05.2023 (обновлено: 13:26 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/troitsa-1873844213.html
В Кремле прокомментировали сообщения о плохом состоянии "Троицы" Рублева
В Кремле прокомментировали сообщения о плохом состоянии "Троицы" Рублева - РИА Новости, 24.05.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о плохом состоянии "Троицы" Рублева
Тема состояния иконы "Троица" очень серьезная, Кремль будет выяснять детали и разговаривать с экспертами, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:02
2023-05-24T13:26
религия
русская православная церковь
дмитрий песков
третьяковская галерея
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Тема состояния иконы "Троица" очень серьезная, Кремль будет выяснять детали и разговаривать с экспертами, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.Так во время общения с прессой он прокомментировал сообщения о том, что члены экспертного совета в Третьяковской галерее заявили о "нестабильном" состоянии "Троицы" и отметили, что икона не может быть вывезена из музея 4 июня."Будем разговаривать с экспертами, проговаривать эту тему. Тема очень серьезная и, конечно, будем выяснять детали", - сказал Песков. На вопрос о том, было ли доложено о состоянии иконы до президентского указа о передаче "Троицы" Рублева Русской православной церкви (РПЦ), Песков сообщил, что "таких заключений до этого не давалось".Ранее председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин сообщил, что РПЦ рассматривает возможность размещения в храме Христа Спасителя списка "Троицы" вместо оригинала, одним из вариантов может быть хранящийся в Музее Андрея Рублева список реставратора Василия Кирикова.
https://ria.ru/20230516/troitsa-1872170943.html
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русская православная церковь, дмитрий песков, третьяковская галерея, общество
Религия, Русская православная церковь, Дмитрий Песков, Третьяковская галерея, Общество
В Кремле прокомментировали сообщения о плохом состоянии "Троицы" Рублева

Песков пообещал выяснить детали о состоянии иконы "Троица" Рублева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИкона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости
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Икона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Тема состояния иконы "Троица" очень серьезная, Кремль будет выяснять детали и разговаривать с экспертами, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Так во время общения с прессой он прокомментировал сообщения о том, что члены экспертного совета в Третьяковской галерее заявили о "нестабильном" состоянии "Троицы" и отметили, что икона не может быть вывезена из музея 4 июня.
"Будем разговаривать с экспертами, проговаривать эту тему. Тема очень серьезная и, конечно, будем выяснять детали", - сказал Песков. На вопрос о том, было ли доложено о состоянии иконы до президентского указа о передаче "Троицы" Рублева Русской православной церкви (РПЦ), Песков сообщил, что "таких заключений до этого не давалось".
Ранее председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин сообщил, что РПЦ рассматривает возможность размещения в храме Христа Спасителя списка "Троицы" вместо оригинала, одним из вариантов может быть хранящийся в Музее Андрея Рублева список реставратора Василия Кирикова.
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