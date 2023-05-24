https://ria.ru/20230524/troitsa-1873844213.html

В Кремле прокомментировали сообщения о плохом состоянии "Троицы" Рублева

В Кремле прокомментировали сообщения о плохом состоянии "Троицы" Рублева - РИА Новости, 24.05.2023

В Кремле прокомментировали сообщения о плохом состоянии "Троицы" Рублева

Тема состояния иконы "Троица" очень серьезная, Кремль будет выяснять детали и разговаривать с экспертами, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:02

2023-05-24T13:02

2023-05-24T13:26

религия

русская православная церковь

дмитрий песков

третьяковская галерея

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871949711_0:338:2048:1490_1920x0_80_0_0_a7c3d2f714c4f455dc7c6888f411e071.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Тема состояния иконы "Троица" очень серьезная, Кремль будет выяснять детали и разговаривать с экспертами, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.Так во время общения с прессой он прокомментировал сообщения о том, что члены экспертного совета в Третьяковской галерее заявили о "нестабильном" состоянии "Троицы" и отметили, что икона не может быть вывезена из музея 4 июня."Будем разговаривать с экспертами, проговаривать эту тему. Тема очень серьезная и, конечно, будем выяснять детали", - сказал Песков. На вопрос о том, было ли доложено о состоянии иконы до президентского указа о передаче "Троицы" Рублева Русской православной церкви (РПЦ), Песков сообщил, что "таких заключений до этого не давалось".Ранее председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин сообщил, что РПЦ рассматривает возможность размещения в храме Христа Спасителя списка "Троицы" вместо оригинала, одним из вариантов может быть хранящийся в Музее Андрея Рублева список реставратора Василия Кирикова.

https://ria.ru/20230516/troitsa-1872170943.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

русская православная церковь, дмитрий песков, третьяковская галерея, общество