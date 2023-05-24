https://ria.ru/20230524/trevoga-1873840335.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.05.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:45
2023-05-24T12:45
2023-05-24T12:45
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Около 12.18 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Чуть позже тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873426516.html
украина
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украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Киев
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу