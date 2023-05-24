https://ria.ru/20230524/tranzit-1873781790.html

СМИ: Киев настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину

СМИ: Киев настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину - РИА Новости, 24.05.2023

СМИ: Киев настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину

Киев и "Нафтогаз Украины" настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины, в том числе чтобы сохранить свой доход, пишет... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T09:47

2023-05-24T09:47

2023-05-24T09:47

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нафтогаз украины

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Киев и "Нафтогаз Украины" настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины, в том числе чтобы сохранить свой доход, пишет газета Washington Post. "Нафтогаз" и высокопоставленные политические лидеры настаивают на том, что Украина не может и не должна закрывать трубопроводы, как для того, чтобы претендовать на остаточный доход, так и потому, что некоторые из европейских сторонников Киева по-прежнему зависят от российской нефти и газа", - пишет издание. Как отмечает газета, несмотря на то, что Киев потребовал от Запада введения более жестких санкций в отношении РФ и разрыва практически всех экономических связей с Москвой, как бы "сюрреалистично это ни казалось, Украина настаивает на том, что у нее практически нет другого выбора, кроме как поддерживать свои собственные коммерческие сделки", и лоббирует их сохранение. По данным издания, Киев настаивает на том, что существующие сделки якобы дают определенные рычаги воздействия на Москву и помогают ограничивать места, по которым наносятся авиаудары. Как пишет Washington Post, рабочая группа по санкциям против РФ под председательством руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и бывшего посла США в РФ Майкла Макфола в апреле опубликовала "план действий", в котором изложены дополнительные шаги, направленные против России. "Но план особенно призывал к сохранению транзита российских энергоресурсов через территорию Украины", - пишет газета. При этом в нем содержались призывы приостановить работу "всех оставшихся контролируемых Россией трубопроводных маршрутов", а также "прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз, кроме как через Украину", отмечает Washington Post.

https://ria.ru/20230519/ammiak-1872974602.html

https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, экономика, нафтогаз украины, природный газ, нефть