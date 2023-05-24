https://ria.ru/20230524/terrorizm-1873827467.html
В НАК заявили о заметном омоложении терроризма в России
В НАК заявили о заметном омоложении терроризма в России - РИА Новости, 24.05.2023
В НАК заявили о заметном омоложении терроризма в России
В террористическую деятельность вовлекается все больше молодых россиян, заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК)... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:04
2023-05-24T12:04
2023-05-24T12:04
россия
красноярск
андрей пржездомский
национальный антитеррористический комитет рф
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КРАСНОЯРСК, 24 мая – РИА Новости. В террористическую деятельность вовлекается все больше молодых россиян, заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский на антитеррористическом форуме в Красноярске. В апреле НАК сообщил, что с февраля 2022 года в РФ предотвратили 118 террористических преступлений, исполнителями которых выступали молодые люди, в том числе подростки. "Терроризм меняется. Одно из обстоятельств существенных - это омоложение террористического контингента. Сегодня до 70% - это, по сути дела, молодые люди до 35 лет. Среди них 17 несовершеннолетних - вот за последний буквально год", - сказал Пржездомский. К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее. В Красноярске с 24 по 26 мая проводится XVII всероссийский специализированный форум "Современные системы безопасности – Антитеррор". В рамках мероприятия проводится также всероссийская конференция, где участники обсуждают проблемы противодействия идеологии терроризма.
https://ria.ru/20230524/zakharova-1873771685.html
https://ria.ru/20230522/arest-1873511708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноярск, андрей пржездомский, национальный антитеррористический комитет рф
Россия, Красноярск, Андрей Пржездомский, Национальный антитеррористический комитет РФ
В НАК заявили о заметном омоложении терроризма в России
Представитель НАК заявил, что все больше молодых россиян вовлекают в терроризм
КРАСНОЯРСК, 24 мая – РИА Новости. В террористическую деятельность вовлекается все больше молодых россиян, заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский на антитеррористическом форуме в Красноярске.
В апреле НАК сообщил, что с февраля 2022 года в РФ
предотвратили 118 террористических преступлений, исполнителями которых выступали молодые люди, в том числе подростки.
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"Терроризм меняется. Одно из обстоятельств существенных - это омоложение террористического контингента. Сегодня до 70% - это, по сути дела, молодые люди до 35 лет. Среди них 17 несовершеннолетних - вот за последний буквально год", - сказал Пржездомский.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
В Красноярске с 24 по 26 мая проводится XVII всероссийский специализированный форум "Современные системы безопасности – Антитеррор". В рамках мероприятия проводится также всероссийская конференция, где участники обсуждают проблемы противодействия идеологии терроризма.
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