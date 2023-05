Биография Тины Тернер

https://ria.ru/20230524/terner-1873976492.html

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Американская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет, говорится в ее аккаунте в соцсетях. Как отмечает издание Deadline, она скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от швейцарского города Цюрих. Ниже приводится биографическая справка. Американская и швейцарская певица Тина Тернер (настоящее имя Анна Мэй Буллок) родилась 26 ноября 1939 года в городе Браунсвилл, штат Теннесси (США). Родители развелись, когда девочке было 10 лет. Некоторое время Анна жила у родственников, а в 16 лет переехала к матери в Сент-Луис. Музыкальный талант проявился у девочки в раннем возрасте, у нее был хороший голос и огромная любовь к музыке. В Сент-Луисе Анна познакомилась с ритм-энд-блюзовым исполнителем Айком Тернером, лидером группы The Kings of Rhythm. Вскоре Айк предложил ей стать вокалисткой группы. Анна стала ведущей солисткой группы, а новая песня Айка A Fool In Love в ее исполнении стала хитом во всей Америке. Айк изменил Анне имя на Тина Тернер и создал новую группу The Ike & Tina Turner Revue. Новая группа довольно быстро стала популярной и провела серию гастролей. Альбом River Deep—Mountain High (1966) стал хитом в Европе. Вслед за этим успехом последовало приглашение от популярной британской группы Rolling Stones принять участие в их турне по Великобритании. В 1969 году Тина и Айк гастролировали с Rolling Stones по Америке, а кавер-версия песни группы Creedence Clearwater Revival Proud Mary (1971) стала американским хитом и была продана тиражом более миллиона копий. В 1976 году Тина Тернер стала сольной исполнительницей. В 1982 году британский рок-певец Род Стюарт пригласил ее в телевизионное шоу, где они вместе спели знаменитую песню Hot Legs, а затем Rolling Stones включили ее в программу своих гастролей по США. Ее песня Honky Tonk Woman ("Девушка из бара") стала мировым хитом. В 1984 году Тина Тернер выпустила дебютный сольный альбом Private Dancer, который имел огромный успех. На церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" она была отмечена как "Лучшая певица", "Лучшая рок-певица" и автор "Лучшей песни". Певица много гастролировала, записывала альбомы, совершила мировое турне, дала 170 концертов. Более поздние альбомы - Вreak Every Rule (1986), Foreign Affair (1989), Wildest Dreams (1996). Ее сборник лучших хитов All the Best был выпущен в 2004 году. В 1986 году Тернер написала автобиографию "Я, Тина", которая легла в основу фильма What's Love Got To Do With It. Является также автором книг "Моя история любви" (2018), "Счастье становится вами: руководство по изменению вашей жизни к лучшему" (2020). В 1985 году Тина Тернер снялась в фильме "Безумный Макс. Под куполом грома" с Мелом Гибсоном и исполнила в нем песню We Don't Need Another Hero, ставшую настоящим хитом. В 1995 году вышел новый фильм про Джеймса Бонда "Goldeneye", саундтрек к которому исполнила Тина Тернер. Первые гастроли Тины Тернер в России прошли в ноябре 1996 года. Певица была приглашена в Москву, чтобы выступить с тремя концертами в рамках европейского турне Wildest dreams. В 2008 году знаменитая певица выступила в Москве в Государственном Кремлевском дворце на концерте, посвященном 15-летию компании "Газпром". В 1991 году была включена в Зал славы рок-н-ролла. В 2021 году удостоена этой чести второй раз как сольная исполнительница. Обладательница восьми премий "Гремми".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

