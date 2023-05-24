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Simply the Best: почему весь мир любит Тину Тернер - РИА Новости, 25.05.2023
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Шоубиз
 
23:36 24.05.2023 (обновлено: 01:02 25.05.2023)
https://ria.ru/20230524/terner-1873969307.html
Simply the Best: почему весь мир любит Тину Тернер
Simply the Best: почему весь мир любит Тину Тернер - РИА Новости, 25.05.2023
Simply the Best: почему весь мир любит Тину Тернер
Умерла королева рок-н-ролла и блюза Тина Тернер (Tina Turner). Редкий радио- и телеэфир обходился без ее песен: наследие мировой примадонны было обширно и... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-24T23:36
2023-05-25T01:02
шоубиз
тина тернер
музыка
звезды
знаменитости
сша
швейцария
новости культуры
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Умерла королева рок-н-ролла и блюза Тина Тернер (Tina Turner). Редкий радио- и телеэфир обходился без ее песен: наследие мировой примадонны было обширно и укладывалось в самый широкий спектр жанров — так, что можно было подобрать хит на любой вкус. За свою долгую карьеру она сумела сделать главное: вышла за рамки любого стиля, была абсолютно сама по себе — просто Тина Тернер, и все тут.Начало: счастливый брак и подъем после паденияМожно вспоминать ее стремительный взлет — дуэт с Айком Тернером. Он сделал из никому не известной, но невероятно талантливой девчушки из глубинки Анны Мэй Буллок суперзвезду. Тина устраивала совершенный музыкальный ураган: пела, танцевала, обрушивая на публику водопад обаяния и чистой женской энергии. И все это — в сочетании с мощным голосом с великолепными обертонами: вокалом, который запоминался с первого раза и навсегда.Она ушла от Айка после долгих лет супружества. Позднее в автобиографии Тернер расскажет о том, как бывший муж ее тиранил, и она терпела жуткие издевательства. В какой-то момент Тина осталась практически без гроша в кармане, но все равно смогла встать на ноги и вернуться на сцену с еще большим триумфом. Как сольная артистка она набирала обороты – снималась в кино, выпускала хит за хитом и продолжала концертировать. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, собрав одну из самых больших аудиторий – на концерт в Рио-де-Жанейро пришли 188 тысяч человек, и каждый из них заплатил за билет!Она умудрялась сохранять популярность на протяжении десятилетий, оставаясь модной и стильной и в 80-е, и в 90-е, и в начале нового столетия. То записывает тему для "бондианы", то отправляется в очередное турне и снова собирает аншлаги по всему миру, то – выпускает новую пластинку. Опра Уинфри назвала ее эталоном женщины и призналась ей в собственном восхищении. А Тина принимала эти восторги с королевским достоинством.Идеальная формула успехаОна действительно сложила идеальную формулу успеха – надо просто не бояться быть собой и подчеркивать все свои достоинства: от яркой внешности до мощнейшего голоса. Зачем стесняться, если можно, наоборот, активно пользоваться теми дарами, что даны самой природой. И Тина Тернер превращается в истинный символ женской силы и свободы – она поет то, что хочет, и ведет себя так, как хочет. Но при этом – не переходит границы разумного: она никогда не была в эпицентре каких-либо скандалов, сохраняя достоинство даже в самых тяжелых жизненных ситуациях.На склоне лет певица предпочла отойти в тень: ее последние большие турне пришлись на конец первого десятилетия XXI века. После этого Тернер тихо жила в Швейцарии, не особо появляясь на публике, не комментируя события, происходящие в музыкальном мире. При этом она регулярно выпускала очередные сборники песен, и все равно так или иначе присутствовала в медийном поле. Все знали, что она жива, что она, может быть, еще выйдет на сцену, вот только самой Тине это было совершенно не нужно.В этом было еще одно ее достоинство: безупречный вкус и чутье, в том числе и в том, когда надо наконец-то остановиться и просто отойти в тень, не заботясь ни о чем сиюминутном. Даже кончину бывшего мужа Айка она не стала комментировать: не общались тридцать с лишним лет, да и ни к чему ворошить прошлое. Запоздалое признание в любвиЕе уход вызвал шквал некрологов по всему миру – и снова породил целую волну запоздалых восторгов и признаний в любви. Ведь она была совершенно уникальной и абсолютно ни на кого не похожей – повторить успех Тины Тернер просто невозможно. Она такая одна – яркая, сильная, гордая и бесконечно талантливая. И именно этого таланта и еще, возможно, ее невероятной внутренней силы, нам будет не хватать сильнее всего.Но остались песни, ее запредельный сценический драйв и фантастическая энергетика, которая чувствуется даже при просмотре самой старой хроники ее выступлений. Наверняка, сама Тина Тернер была бы очень довольна именно такой памятью о себе: ничего другого музыкантам и не нужно, наверное.
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тина тернер, музыка, звезды, знаменитости, сша, швейцария, новости культуры, культура, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Тина Тернер, Музыка, звезды, Знаменитости, США, Швейцария, Новости культуры, Культура, Новости шоу-бизнеса
Simply the Best: почему весь мир любит Тину Тернер

Умерла Тина Тернер — Simply the Best: почему весь мир любит королеву рок-н-ролла и блюза

© AP Photo / Steffen SchmidtАмериканская певица Тина Тернер выступает в Цюрихе. 2009 год
Американская певица Тина Тернер выступает в Цюрихе. 2009 год - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Steffen Schmidt
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Умерла королева рок-н-ролла и блюза Тина Тернер (Tina Turner). Редкий радио- и телеэфир обходился без ее песен: наследие мировой примадонны было обширно и укладывалось в самый широкий спектр жанров — так, что можно было подобрать хит на любой вкус. За свою долгую карьеру она сумела сделать главное: вышла за рамки любого стиля, была абсолютно сама по себе — просто Тина Тернер, и все тут.

Начало: счастливый брак и подъем после падения

Можно вспоминать ее стремительный взлет — дуэт с Айком Тернером. Он сделал из никому не известной, но невероятно талантливой девчушки из глубинки Анны Мэй Буллок суперзвезду. Тина устраивала совершенный музыкальный ураган: пела, танцевала, обрушивая на публику водопад обаяния и чистой женской энергии. И все это — в сочетании с мощным голосом с великолепными обертонами: вокалом, который запоминался с первого раза и навсегда.
Она ушла от Айка после долгих лет супружества. Позднее в автобиографии Тернер расскажет о том, как бывший муж ее тиранил, и она терпела жуткие издевательства. В какой-то момент Тина осталась практически без гроша в кармане, но все равно смогла встать на ноги и вернуться на сцену с еще большим триумфом. Как сольная артистка она набирала обороты – снималась в кино, выпускала хит за хитом и продолжала концертировать. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, собрав одну из самых больших аудиторий – на концерт в Рио-де-Жанейро пришли 188 тысяч человек, и каждый из них заплатил за билет!
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкАмериканская певица Тина Тернер
Американская певица Тина Тернер - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Американская певица Тина Тернер
Она умудрялась сохранять популярность на протяжении десятилетий, оставаясь модной и стильной и в 80-е, и в 90-е, и в начале нового столетия. То записывает тему для "бондианы", то отправляется в очередное турне и снова собирает аншлаги по всему миру, то – выпускает новую пластинку. Опра Уинфри назвала ее эталоном женщины и призналась ей в собственном восхищении. А Тина принимала эти восторги с королевским достоинством.

Идеальная формула успеха

© Фото : Frank Micelotta / Getty Images / Предоставлено издательством "Синдбад"Тина Тернер и Мик Джаггер на концерте в Филадельфии, 1985
Тина Тернер и Мик Джаггер на концерте в Филадельфии, 1985 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : Frank Micelotta / Getty Images / Предоставлено издательством "Синдбад"
Тина Тернер и Мик Джаггер на концерте в Филадельфии, 1985
Она действительно сложила идеальную формулу успеха – надо просто не бояться быть собой и подчеркивать все свои достоинства: от яркой внешности до мощнейшего голоса. Зачем стесняться, если можно, наоборот, активно пользоваться теми дарами, что даны самой природой.
И Тина Тернер превращается в истинный символ женской силы и свободы – она поет то, что хочет, и ведет себя так, как хочет. Но при этом – не переходит границы разумного: она никогда не была в эпицентре каких-либо скандалов, сохраняя достоинство даже в самых тяжелых жизненных ситуациях.
© AP Photo / Michel EulerАктер Брюс Уиллис и певица Тина Тернер во время репетиции на стадионе Берси в Париже, Франция. 1996
Актер Брюс Уиллис и певица Тина Тернер во время репетиции на стадионе Берси в Париже, Франция. 1996 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Michel Euler
Актер Брюс Уиллис и певица Тина Тернер во время репетиции на стадионе Берси в Париже, Франция. 1996
На склоне лет певица предпочла отойти в тень: ее последние большие турне пришлись на конец первого десятилетия XXI века. После этого Тернер тихо жила в Швейцарии, не особо появляясь на публике, не комментируя события, происходящие в музыкальном мире. При этом она регулярно выпускала очередные сборники песен, и все равно так или иначе присутствовала в медийном поле. Все знали, что она жива, что она, может быть, еще выйдет на сцену, вот только самой Тине это было совершенно не нужно.
В этом было еще одно ее достоинство: безупречный вкус и чутье, в том числе и в том, когда надо наконец-то остановиться и просто отойти в тень, не заботясь ни о чем сиюминутном. Даже кончину бывшего мужа Айка она не стала комментировать: не общались тридцать с лишним лет, да и ни к чему ворошить прошлое.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкКонцерт Тины Тернер
Концерт Тины Тернер - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Концерт Тины Тернер

Запоздалое признание в любви

Ее уход вызвал шквал некрологов по всему миру – и снова породил целую волну запоздалых восторгов и признаний в любви. Ведь она была совершенно уникальной и абсолютно ни на кого не похожей – повторить успех Тины Тернер просто невозможно.
Она такая одна – яркая, сильная, гордая и бесконечно талантливая. И именно этого таланта и еще, возможно, ее невероятной внутренней силы, нам будет не хватать сильнее всего.
Но остались песни, ее запредельный сценический драйв и фантастическая энергетика, которая чувствуется даже при просмотре самой старой хроники ее выступлений.
Наверняка, сама Тина Тернер была бы очень довольна именно такой памятью о себе: ничего другого музыкантам и не нужно, наверное.
 
ШоубизТина ТернерМузыказвездыЗнаменитостиСШАШвейцарияНовости культурыКультураНовости шоу-бизнеса
 
 
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