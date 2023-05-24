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Лавров обвинил США в целенаправленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня - РИА Новости, 24.05.2023
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10:44 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/tayvan-1873794033.html
Лавров обвинил США в целенаправленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня
Лавров обвинил США в целенаправленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня - РИА Новости, 24.05.2023
Лавров обвинил США в целенаправленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня
США целенаправленно нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:44
2023-05-24T10:44
в мире
сша
тайвань
сергей лавров
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США целенаправленно нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Помимо Москвы угрозы и шантаж звучат в адрес большинства государств. Мы видим, как в рамках индо-тихоокеанских стратегий США целенаправленно нагнетают ситуацию вокруг Тайваня. В свои деструктивные схемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон вовлекает сателлитов не только в Европе, но и на Дальнем Востоке", - заявил Лавров на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Форум под эгидой Совбеза РФ проходит в Подмосковье.
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в мире, сша, тайвань, сергей лавров
В мире, США, Тайвань, Сергей Лавров
Лавров обвинил США в целенаправленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня

Глава МИД Лавров: США целенаправленно нагнетают ситуацию вокруг Тайваня

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня
Военнослужащий армии Тайваня - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США целенаправленно нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Помимо Москвы угрозы и шантаж звучат в адрес большинства государств. Мы видим, как в рамках индо-тихоокеанских стратегий США целенаправленно нагнетают ситуацию вокруг Тайваня. В свои деструктивные схемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон вовлекает сателлитов не только в Европе, но и на Дальнем Востоке", - заявил Лавров на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Форум под эгидой Совбеза РФ проходит в Подмосковье.
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