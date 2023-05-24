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К США приближается мощнейший за 20 лет тайфун - РИА Новости, 24.05.2023
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13:35 24.05.2023 (обновлено: 14:11 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/tayfun-1873852382.html
К США приближается мощнейший за 20 лет тайфун
К США приближается мощнейший за 20 лет тайфун - РИА Новости, 24.05.2023
К США приближается мощнейший за 20 лет тайфун
Тайфун "Мавар" приближается к берегам острова Гуам в западной части Тихого океана, сообщила газета New York Post со ссылкой на данные метеорологической службы. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:35
2023-05-24T14:11
в мире
гуам
сша
тихий океан
погода
тайфун
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Тайфун "Мавар" приближается к берегам острова Гуам в западной части Тихого океана, сообщила газета New York Post со ссылкой на данные метеорологической службы. Местным жителям приказали эвакуироваться из низменных районов и искать надежное убежище в ходе подготовки к возможному прямому удару, вероятно, самого сильного тайфуна за последние 20 лет. &quot;Это событие может стать первым выходом на сушу сильного тайфуна после супертайфуна Понгсона 2002 года&quot;, — пишет газета.Как отмечает издание, этот тропический циклон сопоставим с ураганом четвертой степени.На острове Гуам проживают более 170 тысяч человек, в том числе американские военнослужащие. Ранее Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена, в котором он объявил на этой территории чрезвычайное положение и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к местным усилиям по реагированию на катаклизм.
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в мире, гуам, сша, тихий океан, погода, тайфун
В мире, Гуам, США, Тихий океан, Погода, тайфун
К США приближается мощнейший за 20 лет тайфун

New York Post: мощнейший за 20 лет тайфун Мавар приближается к американскому острову Гуам

© РИА Новости / Надежда ЕгороваОстров Гуам
Остров Гуам - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Надежда Егорова
Остров Гуам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Тайфун "Мавар" приближается к берегам острова Гуам в западной части Тихого океана, сообщила газета New York Post со ссылкой на данные метеорологической службы.
Местным жителям приказали эвакуироваться из низменных районов и искать надежное убежище в ходе подготовки к возможному прямому удару, вероятно, самого сильного тайфуна за последние 20 лет.
«

"Это событие может стать первым выходом на сушу сильного тайфуна после супертайфуна Понгсона 2002 года", — пишет газета.

Как отмечает издание, этот тропический циклон сопоставим с ураганом четвертой степени.
На острове Гуам проживают более 170 тысяч человек, в том числе американские военнослужащие. Ранее Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена, в котором он объявил на этой территории чрезвычайное положение и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к местным усилиям по реагированию на катаклизм.
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