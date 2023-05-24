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К США приближается мощнейший за 20 лет тайфун
К США приближается мощнейший за 20 лет тайфун - РИА Новости, 24.05.2023
К США приближается мощнейший за 20 лет тайфун
Тайфун "Мавар" приближается к берегам острова Гуам в западной части Тихого океана, сообщила газета New York Post со ссылкой на данные метеорологической службы. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:35
2023-05-24T13:35
2023-05-24T14:11
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Тайфун "Мавар" приближается к берегам острова Гуам в западной части Тихого океана, сообщила газета New York Post со ссылкой на данные метеорологической службы. Местным жителям приказали эвакуироваться из низменных районов и искать надежное убежище в ходе подготовки к возможному прямому удару, вероятно, самого сильного тайфуна за последние 20 лет. "Это событие может стать первым выходом на сушу сильного тайфуна после супертайфуна Понгсона 2002 года", — пишет газета.Как отмечает издание, этот тропический циклон сопоставим с ураганом четвертой степени.На острове Гуам проживают более 170 тысяч человек, в том числе американские военнослужащие. Ранее Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена, в котором он объявил на этой территории чрезвычайное положение и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к местным усилиям по реагированию на катаклизм.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гуам, сша, тихий океан, погода, тайфун
В мире, Гуам, США, Тихий океан, Погода, тайфун
К США приближается мощнейший за 20 лет тайфун
New York Post: мощнейший за 20 лет тайфун Мавар приближается к американскому острову Гуам
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Тайфун "Мавар" приближается к берегам острова Гуам в западной части Тихого океана, сообщила газета New York Post
со ссылкой на данные метеорологической службы.
Местным жителям приказали эвакуироваться из низменных районов и искать надежное убежище в ходе подготовки к возможному прямому удару, вероятно, самого сильного тайфуна за последние 20 лет.
«
"Это событие может стать первым выходом на сушу сильного тайфуна после супертайфуна Понгсона 2002 года", — пишет газета.
Как отмечает издание, этот тропический циклон сопоставим с ураганом четвертой степени.
На острове Гуам проживают более 170 тысяч человек, в том числе американские военнослужащие. Ранее Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена, в котором он объявил на этой территории чрезвычайное положение и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к местным усилиям по реагированию на катаклизм.
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