https://ria.ru/20230524/tayfun-1873852382.html

К США приближается мощнейший за 20 лет тайфун

К США приближается мощнейший за 20 лет тайфун - РИА Новости, 24.05.2023

К США приближается мощнейший за 20 лет тайфун

Тайфун "Мавар" приближается к берегам острова Гуам в западной части Тихого океана, сообщила газета New York Post со ссылкой на данные метеорологической службы. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:35

2023-05-24T13:35

2023-05-24T14:11

в мире

гуам

сша

тихий океан

погода

тайфун

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Тайфун "Мавар" приближается к берегам острова Гуам в западной части Тихого океана, сообщила газета New York Post со ссылкой на данные метеорологической службы. Местным жителям приказали эвакуироваться из низменных районов и искать надежное убежище в ходе подготовки к возможному прямому удару, вероятно, самого сильного тайфуна за последние 20 лет. "Это событие может стать первым выходом на сушу сильного тайфуна после супертайфуна Понгсона 2002 года", — пишет газета.Как отмечает издание, этот тропический циклон сопоставим с ураганом четвертой степени.На острове Гуам проживают более 170 тысяч человек, в том числе американские военнослужащие. Ранее Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена, в котором он объявил на этой территории чрезвычайное положение и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к местным усилиям по реагированию на катаклизм.

https://ria.ru/20230524/navodnenie-1873667791.html

гуам

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тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, гуам, сша, тихий океан, погода, тайфун