https://ria.ru/20230524/tank-1873813179.html
"Главная проблема". В Австрии рассказали, чем Россия испугала Запад
"Главная проблема". В Австрии рассказали, чем Россия испугала Запад - РИА Новости, 24.05.2023
"Главная проблема". В Австрии рассказали, чем Россия испугала Запад
Главной проблемой для Запада стало активное производство в России танков Т-90М и усовершенствование их предшественников, пишет австрийское издание Exxpress. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:28
2023-05-24T11:28
2023-05-24T11:46
технологии
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т-90м
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Главной проблемой для Запада стало активное производство в России танков Т-90М и усовершенствование их предшественников, пишет австрийское издание Exxpress."Кроме того, Россия приступила к оснащению своей техники термическим камуфляжем, из-за чего боевые машины трудно увидеть с большого расстояния. <…> Таким образом, даже старые Т-55 и Т-62, к которым на Западе не относятся серьезно, могут стать угрозой на поле боя. Их броня прочнее, а пушки больше, чем те, что Украина получает от НАТО", — говорится в статье.Российская бронетехника, полагает автор, сейчас редко используется для прорыва на территорию противника. Вместо этого ее применяют в первую очередь в качестве огневой поддержки для поражения украинских позиций точным огнем.Запад надеялся сломить российскую военную промышленность санкциями, однако сурово просчитался, заключил Exxpress.
https://ria.ru/20230518/pentagon-1872741064.html
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технологии, россия, австрия, украина, нато, т-90м, т-55, т-62, в мире
Технологии, Россия, Австрия, Украина, НАТО, Т-90М, Т-55, Т-62, В мире
"Главная проблема". В Австрии рассказали, чем Россия испугала Запад
Exxpress: массовое производство Россией танков Т-90 стало основной проблемой для Запада
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Главной проблемой для Запада стало активное производство в России танков Т-90М и усовершенствование их предшественников, пишет австрийское издание Exxpress
.
"Кроме того, Россия приступила к оснащению своей техники термическим камуфляжем, из-за чего боевые машины трудно увидеть с большого расстояния. <…> Таким образом, даже старые Т-55 и Т-62, к которым на Западе не относятся серьезно, могут стать угрозой на поле боя. Их броня прочнее, а пушки больше, чем те, что Украина получает от НАТО", — говорится в статье.
Российская бронетехника, полагает автор, сейчас редко используется для прорыва на территорию противника. Вместо этого ее применяют в первую очередь в качестве огневой поддержки для поражения украинских позиций точным огнем.
Запад надеялся сломить российскую военную промышленность санкциями, однако сурово просчитался, заключил Exxpress.
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