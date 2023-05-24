https://ria.ru/20230524/tamozhnya-1873943512.html

Минфин определил направления совершенствования Таможенного кодекса ЕАЭС

Минфин определил направления совершенствования Таможенного кодекса ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023

Минфин определил направления совершенствования Таможенного кодекса ЕАЭС

Замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе Евразийского экономического форума рассказал о ключевых направлениях совершенствования Таможенного кодекса ЕАЭС:... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:04

2023-05-24T19:04

2023-05-24T19:04

экономика

россия

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749808606_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_659c8f4d2a235f8dfa15b7f411f0c705.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе Евразийского экономического форума рассказал о ключевых направлениях совершенствования Таможенного кодекса ЕАЭС: работа по цифровизации; унификация и стандартизация таможенных процедур и контроля; развитие электронной торговли; унификация электронного документооборота между таможенными органами в рамках ЕАЭС и участниками ВЭД. "Касательно изменений кодекса. Действительно, начиная с 2018 года, как кодекс начал применяться, уже сложилась правоприменительная практика, выявились пробелы в законодательстве, в нормативной работе, которые необходимо урегулировать. В рамках практики таможенных органов, и по обращениям бизнеса были идентифицированы такие правовые пробелы, над которыми мы сейчас и работаем. Работа масштабная, предлагается и обсуждается достаточно много изменений. Работа проводится на площадке Комиссии. Для себя внутри мы определили четыре таких основных направления совершенствования кодекса", - сказал замминистра. Он также отметил, что сейчас ведется активная работа над первым блоком поправок, которую планируется завершить до конца года так, чтобы "либо с конца 2024 года, либо с начала 2025 года эти изменения вступили в силу". В его рамках предлагается осуществить несколько норм, среди которых, например, упрощение процедур по декларированию ввоза рыбы. Сазанов также отметил и другие корректировки. Так, будет упрощено перемещение контейнеров. "В рамках тех изменений, которые предлагаются, не нужно будет осуществлять декларирование ввоза контейнеров, как транспортного оборудования. Это существенно упростит процедуру перевозки, увеличит оборачиваемость контейнеров и, в конечном итоге, по нашему мнению, послужит снижению транспортных расходов компаний", - отметил замминистра, добавив, что также будут попробованы решены также проблемы с "лжетранзитом" - полномочия по регулированию транзитных операций планируется передать с уровня национального законодательства на уровень "пятерки", на уровень ЕЭК. Кроме того, изменения коснутся и использования навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров под процедурой таможенного транзита. Также планируется урегулировать важный для России вопрос морских каботажных перевозок, когда перевозки осуществляются между двумя точками ЕАЭС, но при этом пересекается таможенная граница. "В данном случае не нужно будет осуществлять таможенные операции, связанные с прибытием и убытием морских судов. Кроме этого, в рамках первого пакета будет решен вопрос с перевозками товаров между территорией союза и искусственными островами. Соответствующая регуляторика будет передана на национальный уровень", - сказал Сазанов. Помимо этого, по словам замминистра, в Таможенном кодексе ЕАЭС планируется отдельная глава, посвященная регулированию электронной торговли. "Будет введен институт оператора электронной торговли, который теперь будет осуществлять декларирование и уплату таможенных платежей за физических лиц. Это существенное упрощение для электронной торговли и упрощение таможенного администрирования", - пояснил Сазанов. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20230524/zavody-1873941781.html

https://ria.ru/20230405/zerno-1863317781.html

https://ria.ru/20230524/eaes-1873940490.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)