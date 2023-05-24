https://ria.ru/20230524/studenty-1873392618.html

Марципановый Щелкунчик: как рождаются новые гастрономические туры

Марципановый Щелкунчик: как рождаются новые гастрономические туры - РИА Новости, 24.05.2023

Марципановый Щелкунчик: как рождаются новые гастрономические туры

Победители Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" по направлению "Туризм" объявлены в Калининграде. Корреспондент РИА Новости пообщался с... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:57

2023-05-24T11:57

2023-05-24T11:57

общество

навигатор абитуриента

калининград

россия

московская область (подмосковье)

балтийский федеральный университет

дальневосточный федеральный университет

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873375434_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_fd83a2b986de3565f1852f18994fc95e.jpg

КАЛИНИГРАД, 24 мая – РИА Новости. Победители Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" по направлению "Туризм" объявлены в Калининграде. Корреспондент РИА Новости пообщался с некоторыми из них и выяснил, что отдельные студенческие работы претендуют на то, чтобы лечь в основу новых заметных гастрономических туров по самому западному региону РФ.Студенты из всех регионов России подали более 669 тыс. заявок на участие в олимпиаде "Я – профессионал", которая является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.Балтийский федеральный университет им. И. Канта (БФУ) стал базовой площадкой проведения олимпиады по направлению "Туризм". Из более чем 9 тыс. участников отборочного тура до финала дошли 35 студентов из 14 регионов России. В качестве итогового задания студенты разработали новые туристические маршруты по Калининграду. Лучшие работы были объявлены сегодня, 24 мая."Для экспертов в области туризма это свежий глоток идей, для студентов – знакомство с уникальной областью и возможность показать свои знания и творческий потенциал", – отметил ректор БФУ Александр Федоров.При этом, по его словам, сама олимпиада объединяет талантливых студентов, лучшие вузы и ведущие компании страны. "Один из главных бонусов для молодежи – стажировка в организациях, известных на национальном и международном уровне", – сказал он, подчеркнув, что "это большая ценность, отвечающая университетскому запросу"."Вдумчивый" марципанЗолотым медалистом (трек "бакалавриат") стала студентка Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна, Московская область) Олеся Сосунова. Свой туристический проект по Калининграду она составила, взяв за основу сказку "Щелкунчик". Ее вдохновил тот факт, что автор произведения, немецкий писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман родился именно в Кенигсберге (ныне Калининград)."У меня получился сказочный гастрономический тур. Туристы посещают место рождения Гофмана, кафедральный собор и многие другие значимые для города места; отвечают на вопросы экскурсовода, а взамен получают секретные ингредиенты, из которых состоит марципан – главный гастрономический символ Калининграда. Затем все эти ингредиенты они приносят в музей марципана, где им рассказывают о том, как правильно приготовить лакомство "для спасения Щелкунчика", и проводят театрализованную экскурсию", – отметила студентка.При этом она напомнила, что в сказке Гофмана Щелкунчика удалось выкупить у прожорливого Мышиного короля только за порцию марципана.Для экскурсии участница олимпиады использовала элементы программ, которые проходят в музее "Коломенская пастила", где девушка работает экскурсоводом."Коломна является частью глобального движения Slow Food ("еда без спешки", "вдумчивая еда"). Мне очень хотелось привнести элементы этого движения в музей марципана, предложив более интерактивные и театрализованные экскурсии, добавив в них свои изюминки и исторические костюмы", – рассказала Олеся Сосунова.По ее словам, олимпиада полностью оправдала ожидания. "Я поверила в свои силы, увидела чудесный город, познакомилась с его культурой и историей. Кроме того, она многое дала в профессиональном смысле: я увидела, как развивается туризм не только в Москве и ближайшем Подмосковье, но и в Калининграде", – отметила она.Отвечая на вопрос, что же вкуснее – марципан или пастила, девушка призналась, что отдает предпочтение пастиле, поскольку считает ее "коломенским чудом"."Вкусная" промышленностьСтудентка Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, Владивосток) Анастасия Доценко получила золотую медаль олимпиады (трек "магистратура"), представив концепцию событийного мероприятия с промышленной направленностью. "Я очень ждала это задание, поскольку заранее проанализировала Калининградскую область и поняла, что в плане промышленного туризма там непаханое поле", – рассказала она.Участница олимпиады разработала проект гастрофестиваля Gastro Prom, центральной точкой которого стал остров Канта (музейный квартал), где развернута большая дегустационная площадка, на которой промышленные компании представляют свою продукцию (сыр, марципан, пиво, рыба, морепродукты и пр.)."Люди вкусно едят, а потом едут на экскурсии по промышленным предприятиям и производствам. То есть мы преподносим промышленный туризм не как нечто пугающее и серьезное, а как нечто интересное и вкусное", – рассказала студентка.Саму олимпиаду Анастасия Доценко считает хорошей площадкой для прокачки своих компетенций в сфере туризма.Попробовать "Лебединое озеро" на вкусБронзовым медалистом (трек "магистратура") стала студентка БФУ им. Канта Александра Соловьева, которая предложила проект, связанный с событийными мероприятиями на острове Октябрьский в Калининграде."Я придумала культурно-гастрономический фестиваль "Вкус культуры", привлекающий туристов, которые приехали сюда насладиться балетом, оперой, выставками", – рассказала она, добавив, что гастрономический туризм будет интегрирован в культурно-образовательную среду."Вы побывали на спектакле "Лебединое озеро"… А теперь попробуйте, каков этот балет на вкус. Нежный кремовый меренговый рулет, напоминающий изящную пачку балерины-лебедя? Или салат из водорослей под ореховым соусом? Я предложила собрать рестораторов и шеф-поваров, которые хотели бы воплотить балет в гастрономическое искусство", – объяснила студентка.По ее мнению, актуальность проекта заключается в создании новой коллаборации гастрономического, культурно-познавательного, событийного и образовательного туризма в Калининградской области. При этом, как полагает автор работы, фестиваль может быть переориентирован на любое культурное событие острова.Как сообщила директор Высшей школы пространственного развития и гостеприимства БФУ Людмила Семенова, дипломанты "Я – профессионал" получат призы: льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Кроме того, золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады получат денежные премии до 300 тыс. руб.

калининград

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, навигатор абитуриента, калининград, россия, московская область (подмосковье), балтийский федеральный университет, дальневосточный федеральный университет, туризм