https://ria.ru/20230524/stabilnost-1873791963.html

Путин назвал альтернативу политике шантажа и нелигитимным санкциям Запада

Путин назвал альтернативу политике шантажа и нелигитимным санкциям Запада - РИА Новости, 24.05.2023

Путин назвал альтернативу политике шантажа и нелигитимным санкциям Запада

Укрепление стабильности в мире требует совместной работы на принципах взаимоуважения, заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T10:35

2023-05-24T10:35

2023-05-24T10:35

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Укрепление стабильности в мире требует совместной работы на принципах взаимоуважения, заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, во многом это связано со стремлением ряда стран удержать свое доминирование, полностью игнорируя суверенитет и интересы других государств, отметил Путин в видеообращении к участникам проходящей в Подмосковье под эгидой Совета безопасности РФ международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Россия убеждена, что такому разрушительному курсу, политике шантажа и нелегитимным санкциям есть реальная альтернатива. Это укрепление стабильности в мире, последовательное выстраивание системы единой, неделимой безопасности, решение масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития. И здесь, прежде всего, необходима координация усилий всех стран, кропотливая, совместная работа на принципах взаимного уважения, партнерства и доверия. Именно такие подходы заложены в обновленной концепции внешней политики России", - добавил он.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, в мире