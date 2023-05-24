https://ria.ru/20230524/ssj-1873954662.html
Росавиция прокомментировала импортозамещение баз данных навигации SSJ
Росавиция прокомментировала импортозамещение баз данных навигации SSJ - РИА Новости, 24.05.2023
Росавиция прокомментировала импортозамещение баз данных навигации SSJ
Вопросам импортозамещения в части навигационных баз данных уделяется должное внимание со стороны разработчика самолета SSJ100 при системном мониторинге... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:51
2023-05-24T19:51
2023-05-24T19:51
экономика
технологии
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
иркут (корпорация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вопросам импортозамещения в части навигационных баз данных уделяется должное внимание со стороны разработчика самолета SSJ100 при системном мониторинге Росавиации, при этом приоритетом является безопасность полетов, сообщили журналистам в Росавиации. Газета "Коммерсант" ранее в среду написала, что основные эксплуатанты SSJ100 пожаловались на отказы и неполноту информации во встроенной навигационной базе самолета. Издание уточняло, что после того как в 2022 году французская Thales перестала обновлять ПО для России, производитель этого авиалайнера - "Иркут" - одобрил использование базы данных петербургского "Авиа-брифинга". "Вопросам импортозамещения применительно к навигационным базам данных (НБД) уделяется должное внимание со стороны разработчика самолета "Сухой Суперджет" - ПАО "Корпорация "Иркут" при системном мониторинге Росавиации, приоритетом при этом является безопасность полетов", - сообщили в Росавиации. Там добавили, что в настоящее время к использованию допускаются навигационные базы данных двух отечественных поставщиков: ООО "Авиабрифинг" и Центра аэронавигационной информации ЦАИ - филиала ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Процедурные вопросы обеспечения нормативных требований проработаны Росавиацией с поставщиками баз, разработчиком и эксплуатантами самолета. "ПАО "Корпорация "Иркут" проинформировало Росавиацию и заинтересованные лица о проведении необходимых работ c обоими поставщиками баз для проверок работоспособности систем самолета и загружаемых навигационных баз данных. Также о принимаемых действиях по актуализации документации самолета "Сухой Суперджет", направленных на решение возникающих при эксплуатации вопросов", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230503/flightradar-1869405982.html
https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), иркут (корпорация), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Экономика, Технологии, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Иркут (корпорация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Росавиция прокомментировала импортозамещение баз данных навигации SSJ
Росавиация заявила о должном внимании к импортозамещению навигационных баз данных SSJ
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вопросам импортозамещения в части навигационных баз данных уделяется должное внимание со стороны разработчика самолета SSJ100 при системном мониторинге Росавиации, при этом приоритетом является безопасность полетов, сообщили журналистам в Росавиации.
Газета "Коммерсант" ранее в среду написала, что основные эксплуатанты SSJ100 пожаловались на отказы и неполноту информации во встроенной навигационной базе самолета. Издание уточняло, что после того как в 2022 году французская Thales перестала обновлять ПО для России
, производитель этого авиалайнера - "Иркут
" - одобрил использование базы данных петербургского "Авиа-брифинга".
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"Вопросам импортозамещения применительно к навигационным базам данных (НБД) уделяется должное внимание со стороны разработчика самолета "Сухой Суперджет" - ПАО "Корпорация "Иркут" при системном мониторинге Росавиации, приоритетом при этом является безопасность полетов", - сообщили в Росавиации.
Там добавили, что в настоящее время к использованию допускаются навигационные базы данных двух отечественных поставщиков: ООО "Авиабрифинг" и Центра аэронавигационной информации ЦАИ - филиала ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
Процедурные вопросы обеспечения нормативных требований проработаны Росавиацией с поставщиками баз, разработчиком и эксплуатантами самолета.
"ПАО "Корпорация "Иркут" проинформировало Росавиацию и заинтересованные лица о проведении необходимых работ c обоими поставщиками баз для проверок работоспособности систем самолета и загружаемых навигационных баз данных. Также о принимаемых действиях по актуализации документации самолета "Сухой Суперджет", направленных на решение возникающих при эксплуатации вопросов", - добавили в ведомстве.
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