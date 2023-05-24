https://ria.ru/20230524/ssj-1873954662.html

Росавиция прокомментировала импортозамещение баз данных навигации SSJ

Росавиция прокомментировала импортозамещение баз данных навигации SSJ - РИА Новости, 24.05.2023

Росавиция прокомментировала импортозамещение баз данных навигации SSJ

Вопросам импортозамещения в части навигационных баз данных уделяется должное внимание со стороны разработчика самолета SSJ100 при системном мониторинге... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:51

2023-05-24T19:51

2023-05-24T19:51

экономика

технологии

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

иркут (корпорация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вопросам импортозамещения в части навигационных баз данных уделяется должное внимание со стороны разработчика самолета SSJ100 при системном мониторинге Росавиации, при этом приоритетом является безопасность полетов, сообщили журналистам в Росавиации. Газета "Коммерсант" ранее в среду написала, что основные эксплуатанты SSJ100 пожаловались на отказы и неполноту информации во встроенной навигационной базе самолета. Издание уточняло, что после того как в 2022 году французская Thales перестала обновлять ПО для России, производитель этого авиалайнера - "Иркут" - одобрил использование базы данных петербургского "Авиа-брифинга". "Вопросам импортозамещения применительно к навигационным базам данных (НБД) уделяется должное внимание со стороны разработчика самолета "Сухой Суперджет" - ПАО "Корпорация "Иркут" при системном мониторинге Росавиации, приоритетом при этом является безопасность полетов", - сообщили в Росавиации. Там добавили, что в настоящее время к использованию допускаются навигационные базы данных двух отечественных поставщиков: ООО "Авиабрифинг" и Центра аэронавигационной информации ЦАИ - филиала ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Процедурные вопросы обеспечения нормативных требований проработаны Росавиацией с поставщиками баз, разработчиком и эксплуатантами самолета. "ПАО "Корпорация "Иркут" проинформировало Росавиацию и заинтересованные лица о проведении необходимых работ c обоими поставщиками баз для проверок работоспособности систем самолета и загружаемых навигационных баз данных. Также о принимаемых действиях по актуализации документации самолета "Сухой Суперджет", направленных на решение возникающих при эксплуатации вопросов", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230503/flightradar-1869405982.html

https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html

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экономика, технологии, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), иркут (корпорация), sukhoi superjet 100 (ssj100)